À Rennes, l'entreprise Catbnb s'occupe de votre chat en votre absence

C'est souvent un casse-tête à l'approche des congés. Il faut trouver des proches pour s'occuper de son chat qui ne suit pas la famille en vacances. L'entreprise rennaise Catbnb propose différents forfaits. Des formules qui s'adaptent à la longueur du séjour et aux attentes des propriétaires.

Anne part en vacances au Pays Basque cet été. Elle a choisi le forfait "premium" à 250 euros pour une semaine, pour ses deux chattes. Elles auront droit à deux visites par jour pendant une semaine. « J'avais envie d'une option professionnelle parce qu'ont ne pas toujours compter sur la famille et les amis. Cela a ses limites surtout en période estivale. Ce service est très précieux, je pars totalement tranquille alors qu'on a accueilli à la maison un chaton il y a quelques jours. »

Le service de garde est sur-mesure. Constance, la co-dirigeante de Catbnb, discute de l'alimentation, des soins vétérinaires, des habitudes des animaux. « Je suis une fille d'agriculteur. J'habite à Rennes depuis cinq ans, les animaux me manquaient. Un ami m'a parlé de ce concept qui marche très bien aux États-Unis, je me suis lancée avec mon associé.» Créée en 2018, l'entreprise s'agrandit. « Nous avons recruté six nouveaux catsitters pour Rennes. On affiche complet très très tôt. L'idée était de recruter pour faire progresser le service et répondre à plus de demandes. » Les services de Catbnb s'implante à Saint-Brieuc et Nantes à la fin du mois de juillet.