A Rennes, la maraude de la Croix-Rouge distribue des cadeaux aux plus démunis le soir de Noël

Cette maraude ressemble à toutes les autres, ce 25 décembre 2021 à Rennes. Si ce n'est les Pères Noël en chocolat au milieu de la table et le camion chargé de paquets cadeaux. Des surprises inattendues pour certains bénéficiaires du Samu social.

"C'est le premier cadeau que je reçois, c'est un truc de fou", s'étonne Ibrahim, 40 ans. Ca va faire un an qu'il est à la rue à Rennes, après avoir perdu son appartement. "Je pensais pas en recevoir, je vis seul et je suis à la rue. Ca fait chaud au cœur, je suis vraiment ému." De quoi redonner le sourire à celui qui souhaite surtout "remonter vite la pente".

Gants, bonnets et chocolats

Dans les paquets il y a des gants, des bonnets, des chocolats ou encore des batteries pour téléphone. Toute une liste d'objets utiles ou réconfortants pour la vie dehors. Jean-Christophe est bénévole à la Croix-Rouge depuis le mois d'août. Passer la soirée de Noël en maraude lui tenait à cœur. "Je tenais absolument à venir, discuter avec eux. Je suis content de les voir."

Plaisir partagé pour David, habitué de la maraude à Rennes. D'habitude installé devant les Champs-Libres, où il dort à même le sol, il apprécie ce geste de la part de l'association. "Mes gants, mon écharpe, mon bonnet ... Tout ça on me les a donnés dans des cadeaux." Pour l'hiver un ami héberge cet homme de 50 ans, à la rue depuis sa sortie de prison il y a quatre ans. Il aura 30 minutes de marche sous la pluie avant d'arriver. "Au moins je vais être au chaud et on va ouvrir ça tranquillement, comme les enfants à Noël."