À Rennes, les policiers veulent faire cesser les rodéos urbains

Avec l'été, les rodéos urbains sont plus nombreux. À Rennes, les effectifs de la police nationale multiplient les interventions pour endiguer le phénomène. Les policiers réalisent des contrôles routiers et mènent davantage de recherches pour tenter de trouver les engins utiles aux rodéos.

La commissaire Nathalie Frêche et son équipe préfèrent intervenir en amont. « Le rodéo est aussi dangereux pour nous. Nous préférons retirer les engins de la circulation. Notre difficulté est de savoir si on va réussir à intercepter la personne. Nous préférons parfois laisser partir le chauffard, plutôt que de le poursuivre et de risquer de provoquer un accident. »

Les policiers effectuent des recherches dans les immeubles. © Radio France - Lucie Amadieu

Pour endiguer le phénomène, les policiers cherchent les scooters suspects dans les caves et halls d'immeuble. « Nous trouvons quasi-quotidiennement un ou deux scooters qui n'est pas stationné régulièrement ou qui est volé. » Ceux qui réalisent un rodéo urbain encourent un an de prison et 15 000 euros d'amende.