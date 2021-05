À Rennes, le blues des forains privés de travail depuis des mois

La fédération des forains de France a participé à une réunion interministérielle, mardi 4 mai. À l'issue de cette rencontre le gouvernement leur a donné des perspectives de reprise de l'activité. Les fêtes foraines pourraient reprendre le 9 juin avec une jauge de quatre mètres carrés par personne. Le 30 juin, cette jauge pourra être supprimée, selon l'évolution de la situation sanitaire.

Je suis malheureux, j'ai plus envie de rien - Stanislas, forain

Qu'importe la date, les forains basés à Rennes sont prêts. Stanislas est le propriétaire d'un stand de machines à sous, appelé le Louisiane. « Au début de la crise sanitaire, j'ai monté mon stand pour le réparer, le nettoyer, l'entretenir, et puis changer quelques ampoules. Maintenant qu'il est prêt j'ai une vie calme, monotone. On n'est pas habitué à rester bloqué comme ça, alors moralement c'est très dur, c'est limite la dépression. Je suis malheureux, j'ai plus envie de rien. »

Solidarité entre forains

Les forains se soutiennent. « Les collègues sont là, on parle tous les jours mais c'est un peu la même conversation. On se demande "t'as eu des nouvelles ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ?"». Pour le moment les quinze familles de forains restent sur ce terrain de la Prévalaye à Rennes. La mairie leur en a donné l'autorisation depuis décembre 2020. « Ça fait très chaud au cœur de voir des personnes qui nous soutiennent. Nous nous sentons un peu écoutés et sincèrement je remercie la municipalité pour son accueil », soulignent Stanislas et son ami Philippe, confiseur sur les fêtes foraines.