A Rennes, le boom des activités des vacances : "Pour les jeunes sortir de chez soi c'est primordial"

Les 10 jeunes et leur metteur en scène lors de l'atelier comédie musicale organisée à la MJC du Grand-Cordel à Rennes

Les jeunes n'ont pas envie de rester chez eux pendant les vacances scolaires qui viennent de débuter dans la zone B dont fait partie l'Académie de Rennes. La situation sanitaire et le manque de relations sociales incitent les jeunes à pratiquer des activités quand c'est possible. C'est ce qu'on observe à Rennes (Ille-et-Vilaine) où les ateliers et activités proposés font le plein cette année.

Succès à la MJC du Grand-Cordel

A la MJC du Grand-Cordel, située dans le quartier Jeanne d'Arc-Longchamps-Beaulieu à Rennes, les activités proposées pour les adolescents affichent complet pour les deux semaines de vacances scolaires "les jeunes ont eu très peu d'activités extérieures depuis longtemps et le contact entre eux est plus difficile" explique Emeline Planté, coordinatrice et animatrice "aller vers l'extérieur, voir du monde, faire une activité, passer du temps avec d'autres jeunes, sortir de chez soi, c'est primordial pour eux".

Depuis le confinement, on a eu beaucoup d'enfants qui sont restés isolés chez eux devant leur écran. Les activités qu'on propose permettent de sortir de chez soi - Emeline Planté

"On a aussi des parents qui télétravaillent depuis longtemps et ce n'est pas toujours facile pour eux de gérer leurs ados au quotidien. Quand leurs enfants participent à des activités pendant les vacances scolaires, ça permet une respiration pour toute la famille".

Une comédie musicale

Parmi les activités proposées cette semaine, un atelier comédie musicale qui regroupe 10 enfants de 10 à 14 ans. Encadrés par Mathieu Guiral, metteur en scène à la compagnie rennaise "Broadway French", ils vont créer une histoire qu'ils vont mettre en musique et sur laquelle ils vont danser. Comme leurs parents ne pourront pas assister au spectacle vendredi à cause de la situation sanitaire, leur création fera l'objet d'une vidéo.