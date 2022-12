A Rennes, le feu d'artifice du Nouvel an annulé à cause de la météo

Le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An est annulé à Rennes.

La ville de Rennes a préféré prendre les devants. Elle annule son traditionnel feu d'artifice du Nouvel an, prévu initialement à 23h30 ce samedi soir place de la mairie. En cause, les conditions météorologiques : la pluie, attendue vers minuit et le vent qui souffle violemment depuis la mi-journée. Les conditions ne sont pas réunies pour assurer le spectacle pyrotechnique le soir de la Saint-Sylvestre, estime la ville de Rennes.

En revanche, le bal populaire, organisé au Liberté à partir de minuit à jusqu'à 5 heures du matin, est lui bel et bien maintenu.