A Rennes, le préfet interdit la cyclonue prévue ce dimanche

Pas question pour les participants à cette course cycliste de porter un cache-sexe, comme le réclamaient les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. "Depuis trois ans que nous organisons cette cyclonue à Rennes, ça n'a jamais posé de problème d'être entièrement nus, nous sommes naturistes, nous défendons la nudité" explique, Michèle Charles-Dominé la présidente de la fédération régionale des naturistes en Bretagne, co-organisatrice de l'évènement. Ce dimanche 10 septembre, les participants à cette cyclonue avaient rendez-vous à proximité du parc des Gayeulles à Rennes pour pique-niquer puis déambuler à vélo, complètement nus. L'objectif de cette course est de sensibiliser les automobilistes à la fragilité des cyclistes, et de promouvoir les actions pour l'environnement.

ⓘ Publicité

Quels sont les motifs invoqués par la Préfecture pour interdire l'événement ?

Dans un arrêté publié le 6 septembre, les services de la préfecture justifient cette interdiction, en rappelant que la loi punit l'exhibition sexuelle. Le beau temps et la chaleur annoncée ce dimanche et la présence de familles sur le parcours et dans le parc des Gayeulles justifient également l'interdiction de la manifestation. "Les prévisions météorologiques annoncent du beau temps et l'horaire choisi, de 12h à 17h, favorisent une exposition au plus grand nombre", précise l'arrêté. "On nous sort la grosse artillerie pour faire interdire notre manifestation alors tout s'est toujours très bien déroulée les années précédentes, dans une ambiance festive. C'est vraiment désolant" déplore encore la représentante des naturistes en Bretagne.

La manifestation est donc annulée cette année. Mais les organisateurs comptent déposer un référé en justice pour contester cette interdiction. "On espère que l'on pourra rencontrer le nouveau préfet d'Ille-et-Vilaine pour le convaincre de nous donner l'autorisation d'organiser l'événement l'année prochaine" indique Michèle Charles-Dominé