A Rennes, les balcons sont désormais obligatoires pour les nouveaux immeubles

Depuis le 12 janvier 2023, après modification du Plan local d'urbanisme intercommunal (Plui) adopté lors d'un conseil de Rennes métropole, chaque nouveau logement, construit dans l'une des 43 communes, doit être doté d'un "espace extérieur privatif" d'au moins quatre mètres carrés et d'un mètre 60 de large minimum, c'est-à-dire d'un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse. Les résidences pour étudiants, pour les séniors et les foyers de jeunes travailleurs sont également concernés avec un espace extérieur fixé à 3 mètres carrés minimum.

Les effets de la crise Covid

Cette mesure s'est imposée en raison de la crise sanitaire "après la crise sanitaire, les deux épisodes de confinement et le développement du télétravail, on s'est attaché à cette question de la qualité de l'habitat dans les appartements" précise Laurence Besserve, maire (PS) de Betton et vice-présidente de Rennes métropole "on va vivre aussi de plus en plus en appartements en lien avec le vieillissement de la population, on va aller vers un maintien à domicile le plus longtemps possible".

Des promoteurs déjà prêts

Les promoteurs bretons n'ont pas attendu la mesure de Rennes métropole pour construire des immeubles avec balcons à Rennes et ailleurs. "C'est vraiment une attente des clients, un élément de différenciation par rapport à beaucoup de logements anciens" explique Nolwenn Lam-Kermarrec présidente de Kermarrec promotion "quand on conçoit un immeuble, tous les logements ont un prolongement extérieur. Quand on est assis dans sa pièce de vie ou sa chambre qui peut avoir un balcon, c'est une respiration, ça agrandit incontestablement la surface qu'on possède".

Les habitants apprécient

Hélène habite dans un petit immeuble de 4 étages du quartier Poterie à Rennes. Elle apprécie cet espace extérieur "je mets des plantes et c'est vraiment très agréable, ça permet aussi de prendre l'air". "Pour manger c'est agréable et ça fait une pièce en plus" reconnait Juliette.

En raison de la forte pression démographique, on construira de plus en plus d'immeubles dans l'agglomération de Rennes.