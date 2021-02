A Rennes, l'activité physique aide les malades du cancer à aller mieux

A Rennes, il y a un an, le centre de réadaptation Spormed a mis en place un protocole de soutien aux malades du cancer en leur proposant des séances d'activité physique adaptée. Les bienfaits sur la santé physique et mentale sont réels.

Nous sommes en début d'après-midi. Au premier étage du centre de réadaptation Spormed dans la zone Atalante de Rennes, trois femmes et deux hommes d'une cinquantaine d'années s'essoufflent sur des appareils de fitness.

Assise, Linda pédale sur un vélo couché depuis plus de 10 minutes. Cette quinquagénaire souffre d'un cancer des poumons depuis un an. Elle a déjà subi 18 chimiothérapies. Sa tumeur est toujours là, mais elle ne grossit plus. "Ça fait un an que je suis inactivé et j'ai pris du poids alors ces exercices me permettent de retrouver la masse musculaire," sourit Linda.

Ça fait du bien au moral !

Linda est arrivée au centre au début du mois de janvier sur les conseils de son pneumologue. "Je viens trois fois par semaine. Parfois ce n'est pas facile. On arrive fatigué mais quand on ressort et on n'est plus fatigué. Ça fait du bien au moral et ça redonne un rythme. On voit d'autres malades et on échange sur la maladie. Ça permet aussi de se dire qu'on est pas fichu !"

Sur son tapis de course, Thierry, commercial de 55 ans confirme. "Au début ça ne me faisait rien mais les filles ont augmenté le rythme et je ressors plus fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, pas celle que procure la maladie. J'ai perdu beaucoup de poids à cause de mon cancer du pancréas, mais je retrouve du muscle. Venir aussi ça donne un but, c'est important pour le moral," confie le Breton.

Ici on ne vient pour la performance sportive.

Parmi "les filles" dont parle Thierry, il y a Cindy Richard, enseignante en éducation physique adaptée. Elle suit les patients tout au long de leur protocole. Il doit durer deux mois, à raison de trois séances par semaine. Lorsque des opérations ou des chimios sont programmées, les séances peuvent évidemment être décalées. "Ici on ne vient pas pour la performance sportive," assure Cindy. "On veut montrer aux malades qu'ils sont capables de faire une activité physique et que cela a des bienfaits. On s'adapte aux difficultés des patients et à leur maladie."

Selon la doctorante, l'activité physique a fait ses preuves sur la guérison des cancers. "On a plusieurs preuves scientifiques qui montrent une réduction du risque de récidive du cancer et du risque de mortalité. L'activité physique réduit les effets secondaires du traitement et améliore la réponse au traitement. Sans parler des effets psychologiques..."

Evidemment, le sport ne guérit pas du cancer. Il permet de mieux le vivre, parfois de retrouver une certaine estime de soi et pour les malades c'est déjà beaucoup. Au centre Spormed, les malades peuvent être pris en charge pendant leur traitement ou jusqu'à un an après leur guérison.