A Rennes, les parents d'élèves de l'école Trégain manifestent contre l'insécurité

"Non à la violence !" Devant l'école Trégain à Rennes, les parents scandent leur volonté de voir les tensions s'apaiser. Ils manifestent contre les violences dans le quartier de Maurepas et au sein de l'établissement. Mardi 28 mars, deux hommes ont été tués lors d'une fusillade à quelques minutes à pied du groupe scolaire. Pour les parents, c'en est trop.

"Jeudi, une personne s'est introduite dans la cantine. Elle se présentait comme un ami des deux personnes tuées lors de la fusillade et elle cherchait à se cacher. Pour les parents ça pose question sur la sécurité de nos enfants, témoigne Claire Longchamp, une des mamans à l'origine du mouvement. Il y a déjà eu une course poursuite entre des délinquants et la police dans la cour de l'école. Ce sont des images qui marquent. Les enfants intègrent ça comme une normalité, alors que ce n'est pas normal !"

De la violence chez les enfants et chez les parents

L'intrusion dans la cantine s'est produite à un moment où les enfants n'y étaient pas. Mais la brutalité existe aussi au sein de l'école entre les élèves, et entre les adultes selon les parents venus ce mardi matin. Certains se sont déjà battus au moment de la sortie des enfants. Dhoimrati a été témoin d'une de ces bagarres quand elle était avec ses enfants. "Je suis intervenue pour leur dire que ce n'est pas bien. Depuis je me fais menacer et insulter. On me traite de menteuse. Pendant un moment, j'avais tellement peur que je ne sortais pas de chez moi. Aujourd'hui, on a décidé de dire non à cette violence. On veut juste la paix dans le quartier pour que les enfants puissent venir étudier sereinement."

Certains enfants sont aussi venus avec des pancartes. Léopold en sort plusieurs de son cartable "La violence ne mène à rien" ou encore "Merci d'arrêter de vous battre". Pour sa maman Sophie, la situation est la même qu'il y a 14 ans, quand son fils aîné était scolarisé ici. "C'était déjà de la violence non maîtrisée parce que des enfants en souffrance n'ont pas de soutien. Leur souffrance se répercute forcément à l'école."

La violence aux abords et à l'intérieur de l'établissement inquiète les parents d'élèves. © Radio France - Baptiste Roux

A la prochaine rentrée, une nouvelle école ouvrira dans le quartier. Cela permettra de diminuer le nombre d'élèves dans l'école Trégain. Les parents d'élèves espèrent que cela limitera également les violences.

Présente pendant le rassemblement, l'adjointe à la sécurité de la ville de Rennes, Lénaïc Brièro, a annoncé à France Bleu Armorique "la semaine prochaine, nous organiserons une réunion avec le procureur de la République et le directeur départemental de la sécurité publique pour entendre les inquiétudes des habitants."

Du côté scolaire, deux psychologues et un médecin travaillent déjà dans le quartier de Maurepas. Leur présence est renforcée à l'école de Trégain pour accompagner les élèves. Les parents demandent également l'arrivée d'éducateurs supplémentaires.