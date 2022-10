A Rennes, où vivent les riches et les pauvres ? l'INSEE Bretagne répond

Où vivent les plus hauts revenus dans la région Rennaise ? Dans sa dernière étude, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, passe au peigne fin les revenus des habitants plus de 200 villes et villages situées dans l'aire d'attraction de Rennes . C'est la période allant de 2004 à 2017, qui a été observée, une période de forte croissance de la population, l'une des plus élevées en France.

A LIRE : l'étude complète de l'INSEE

Hauts revenus

Pendant ces 13 années, la répartition des revenus, et notamment les plus élevées, a changé. Les hauts revenus ne sont plus concentrés uniquement à Rennes, comme le centre , le Thabor ou le secteur sud-gare. Les plus aisés sont aussi présents dans des communes de la première couronne, Saint-Grégoire où leur part est de 40%, Cesson-Sévigné, mais aussi Pacé, Thorigné-Fouillard ou Betton. La part des ménages à hauts revenus s'accroit à Laillé et Vern-sur-Seiche.

Des revenus intermédiaires qui s'éloignent

La forte croissance des prix de l'immobilier entraine l'éloignement des classes intermédiaires de Rennes. Dans son étude, l'INSEE donne ce chiffre édifiant : "le prix d’une maison (rapporté au nombre de pièces, pour les ventes enregistrées entre 2014 et 2019) est deux fois plus élevé à Saint-Grégoire qu’à Langan". Langan comme La-Chapelle-Chaussée, ou Bécherel voient leur population traditionnelle plutôt à bas revenus remplacer par des habitants aux revenus intermédiaires. "La progression de la part des revenus intermédiaires est ainsi encore plus nette au-delà de Rennes Métropole. Ces classes de revenus sont en progression dans toutes les communes de cette couronne rennaise" précise l'INSEE.

Des bas revenus concentrés

A Saint-Jacques-de-la-Lande ou à Chantepie, deux communes situées aux portes de Rennes, le boom démographique se fait au profit d'une population à bas revenus. Ces bas revenus augmentent fortement au Blosne et à Villejean à Rennes, deux quartiers prioritaires. "Le quartier de Maurepas connaît une évolution plus contrastée entre le sud (secteur Gros Chêne) où cette part semble augmenter et le nord (Gayeulles) où elle tend à diminuer" .Quant à la mixité sociale, l'INSEE souligne qu'elle s'observe dans deux quartiers rennais qui sont sortis de terre sur la période 2004-2017, il s'agit de Beauregard et la Courrouze.