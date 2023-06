A Rennes, trois prêtres ordonnés ce dimanche

Il y a certes une crise des vocations, mais trois prêtres vont être ordonnés ce dimanche, à Rennes. Pierre Le Thieis, 25 ans. Hubert Rime, 30 ans. Loïc Brodin, 34 ans. Tous trois s'engagent dans un sacerdoce qui peut sembler étonnant aujourd'hui.

Loïc, et c’est lui qui emploie l’expression, est bien conscient d'être pour certains un OVNI. Mais son engagement est tout simple, "c’est écouter le désir profond qui m’appelle", confie ce finistérien de 34 ans, musicien de formation.

Là où Loïc utilise l’expression d’OVNI, Pierre lui, reconnait un décalage. "Et c’est le défi d’être un jeune prêtre aujourd’hui" dans une "société forgée par le christianisme et qui met de plus en plus de distance avec", explique ce rennais de 25 ans, qui est entré au séminaire tout de suite après son bac.

Hubert aussi est conscient du côté singulier de leur engagement. "Pour ceux qui ne croient pas, ça questionne et pour les croyants on a souvent des « Merci »". Car ce rennais de 30 ans le dit lui-même, il a "vraiment la sensation de donner ma vie, mais en même temps c’est une vraie joie". "Si c’était une vie de labeur, je me sacrifierais. Il n’y aurait pas cette grande joie que j’éprouve tous les jours".

D’autant que cette décision est mûrement réfléchie. Tous les trois ont passé 6 ans au séminaire, où ils sont 16 cette année, à suivre une formation à la fois, intellectuelle, humaine, spirituelle et pastorale. Et si ces six années paraissent longues, ce n’est qu’un début, puisque les prêtres prennent leur retraite effective à 75 ans.