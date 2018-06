Christian et Sophie ne montrent pas leur visage car leurs amis ignorent leur situation. Depuis un an, ils sont sans travail et sans logement et dorment le plus souvent dans leur voiture, à Rennes. Ils viennent de créer une cagnotte, une demande d'aide pour un logement.

Rennes, France

Vous les avez peut-être croisés dans les rues du centre-ville de Rennes, sans vraiment leur prêter attention. Quand ils font la manche, ils sont très discrets. Intimidés aussi. "Çà me gêne beaucoup. Je n’ai pas l’habitude.", confie Sophie. D’ailleurs quand l’un des deux vous tend la main, votre première réaction est la surprise. Ils nous ressemblent ou à nos parents. Lui est rasé. Elle est coiffée. "Les gens sont étonnés. Ils nous disent: vous êtes mieux habillés que nous, vous nous racontez des salades, comment faites-vous pour rester propre? Partout où on va, on trouve de l’eau. À Rennes, on va à la médiathèque, on s’enferme dans les toilettes handicapés et on se lave.".

Dans notre petite voiture, on dort très mal

Christian, 59 ans est breton. Sophie, 60 ans, est normande. Ils ont travaillé comme gardiens de propriétés, ont fait des saisons et des extras en restauration. Mais depuis un an, ils ont perdu leur logement et leur travail. "Quand on travaille dans la restauration, il faut dormir. Dans notre petite voiture, on dort très mal. Les sièges ne se rabaissent pas. Et çà, pour avoir mal au dos, on a mal.", fait remarquer Sophie. Le couple vit du RSA. 800 euros à eux deux. Ce n'est suffisant pour vivre et se loger. Christian explique: "A chaque fois qu'on téléphone pour louer un petit logement, avec un petit loyer, à chaque fois, le propriétaire préfère louer à un étudiant.".

De quoi financer un logement, le meubler et démarrer une nouvelle vie

Le couple a créé une cagnotte sur lepotcommun.fr. Ils espèrent un coup de pouce pour trouver et obtenir un logement. "De quoi financer un logement de 50-60 m2. Pour deux, ça suffit. De quoi le meubler et démarrer une nouvelle vie.". Christian et Sophie pourraient ainsi se poser et trouver du travail. Lui, aimerait faire des livraisons. Elle, travailler dans la restauration, "même à la plonge."