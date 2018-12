A Rennes, un couple sans toit, à la recherche d'un fourgon aménagé

Depuis deux ans déjà, deux rennais, Christian 59 ans et Sophie 60 ans, sont sans travail et sans toit. Ils dorment à droite, à gauche et parfois dans leur voiture. Le couple voudrait acheter et aménager un fourgon pour pouvoir faire des saisons.

Rennes, France

Christian et Sophie dorment à droite et à gauche, suivant les rencontres. En ce moment, ils logent dans une yourte, prêtée par une connaissance, à l’extérieur de Rennes. Pas de chauffage. Pas d’eau chaude. "L’eau, elle vient d’un lac. Quand elle arrive dans la yourte, je peux vous dire qu’elle est glacée de chez glacée. Pour se laver les cheveux, il faut être courageux!", fait remarquer le rennais. La propreté, c’est son obsession: "J’ai toujours été propre et bien mis. Je ne vais pas changer maintenant. Question de dignité.".

Souvent, on nous dit: vous n'avez pas l'air de SDF

Sa femme approuve. Elle explique que quand ils font la manche dans la rue, les passants ne les croient pas SDF: "Ce sont les regards que je n’aime pas, de travers. Souvent, on nous dit: vous n’avez pas l’air, vous êtes trop bien nippés. Mais l’habit ne fait pas le moine.". Quand le RSA est versé (820 euros par mois), parfois le couple se paie une chambre d’hôtel. Et quand il n’y a plus rien, plus de solution, il reste la petite Peugeot. Pas confortable du tout. "Vous avez vu, les sièges de la Saxo ne s’allongent pas. On a le dos cassé, mal aux lombaires. Ce n’est pas évident de dormir dedans.".

Le couple dort parfois dans sa petite voiture © Radio France - Brigitte Hug

Le RSA sert à payer l'essence de la voiture, le forfait du téléphone et la nourriture. Une nourriture peu variée. Tous les deux sont au régime sandwich: "Jambon, pâté. Par moment, on achète des saucisses grillées. Pas de fruits, pas de légumes, c'est trop cher.". Les fêtes, ils n'y pensent même pas, ne veulent pas y penser. "On a déjà du mal à récolter 10 euros, alors c'est pas pour aller faire la fête. On se dit qu'on sera tout seul. Ça fait un peu mal mais c'est la vie.".

Un fourgon aménagé, on aurait plus le souci de trouver à se loger

Alors, Christian et Sophie rêvent d’acheter et d’ aménager un fourgon, d’occasion bien sûr. Pour y dormir, y manger et pouvoir se déplacer pour faire des saisons. "J’ai pensé aux tomates et tout ce qui est maraîchage, les fraises et les huîtres aussi. On arriverait à faire au moins six à sept mois de saison, chacun.", précise Christian. "Le fourgon aménagé pour nous, c’est la solution. On aurait plus le souci de trouver à se loger. Et tout ce qui est maraîchage, on n'est pas logé.". Le cercle vicieux. Sans logement, pas de travail et sans travail, pas de logement. "En plus, arrivés à soixante ans, c’est encore plus compliqué.". 5000 euros suffiraient. Pour collecter les fonds, le couple vient de créer une cagnotte sur leetchi.com