A Rennes, une parenthèse enchantée à la patinoire pour ces résidents en Ehpad

Cinq résidents de la Tauvrais, une unité de soins longue durée à Rennes (Ille-et-Vilaine), ont pu s'adonner au patinage sur la glace du BLIZZ, la patinoire municipale. Avec l'aide d'étudiants en médecine et de deux animateurs, ils ont presque retrouvé leur enfance. Les étudiants bénévoles les encadrent. Munis de leurs patins, ils feront glisser leurs fauteuils roulants. Les deux animateurs de l'Ehpad, Nicolas et Jérôme, sont à la manoeuvre.

ⓘ Publicité

Le patinage "c'est aussi la petite lumière"

Nicolas et Jérôme ont l'habitude de mener de nombreuses animations toute l'année avec les résidents dont certains sont très dépendants. Nelly est venu avec sa bouteille à oxygène "c'est la première fois qu'on amène quelqu'un avec une bouteille à oxygène" confie Nicolas "là on va bien l'accrocher". Pendant une heure, les fauteuils font des pas de danses sur la glace, puis ils slaloment avant une partie de foot sans répit. Les résidents retournent presque en enfance, la joie se lit sur leur visage "on travaille sur tout ce qui est lié à la coordination des gestes" explique Jérôme "c'est-à-dire, les mouvements, les bras, placer son espace au niveau de la piste. L'animation pour eux c'est aussi la petite lumière. L'accompagnement des soignants est bien sûr très important et les résidents le savent très bien. Mais c'est très agréable aussi de les voir sourire, de participer, d'être acteur et citoyen".

Les résidents de l'Ehpad la Tauvrais en pleine action sur la glace de la patinoire le Blizz à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Des résidents aux anges

Nelly, Brigitte, Jean-Claude , trois résidents heureux et qui ne regrettent pas du tout l'heure passée au BLIZZ "tout le monde est sympa" réagit Brigitte "j'avais fait du patinage avec mes enfants autrefois, mais je n'étais pas douée" se souvient Nelly. Tout le groupe a d'ailleurs la banane en quittant la patinoire. Les étudiants en médecine apprécient ces animations intergénérationnelles. "Je trouve génial de voir des personnes âgées se motiver pour des activités qu'on estimerait impossible pour elles et qui peuvent être à risque", témoigne Maiwenn en 2è année. "J'aime aussi le moment qu'on partage et ça nous permet de découvrir de nouvelles personnes qu'on n'aurait jamais rencontrée autrement. J'aime beaucoup être ici".