À Rennes, déposez des objets personnels contre de l’argent liquide

Depuis près de trois mois, une antenne du Crédit Municipal de Nantes est ouverte à Rennes. L’agence propose notamment des prêts sur gage : les clients déposent des biens personnels et récupèrent immédiatement leur valeur en cash.

Rennes, France

Pour payer une facture ou éviter un découvert, il est désormais possible d’effectuer un prêt sur gage au Crédit Municipal de Nantes, situé dans le quartier Saint-Hélier, à Rennes. Le fonctionnement est simple : vous transmettez à l’agence un ou des objets qui vous appartiennent et vous récupérez leur valeur en liquide.

Ouverture Aujourd’hui de notre nouvelle agence à #Rennes ! Au plaisir de vous retrouver au 12 mail Louise Bourgeois pic.twitter.com/tA8jPoIHku — Crédit Municipal (@creditmnantes) January 14, 2019

« J’ai amené de l’argenterie et des bijoux en or, sourit Patrick, 60 ans. _J’ai récupéré 250 euros »_. Une somme qui lui servira à régler un « problème de trésorerie ». Il reviendra ensuite récupérer ses biens et rendra la somme d’argent échangée.

Un objet sur dix vendu aux enchères

Julien Roger-Provost, responsable de l’agence, est capable d’estimer la valeur de bijoux, instruments de musique, tablettes ou ordinateurs. « Nous sommes sur des contrats qui durent six mois, explique-t-il. Les clients peuvent venir récupérer leurs biens quand ils veulent. Tous les six mois, ils versent des intérêts, ce qui prolonge automatiquement le contrat pour une demi-année ».

Si un client ne règle pas ses intérêts ou ne se manifeste plus, les biens sont vendus aux enchères. Cela arrive dans 10% des cas. Et les bénéfices réalisés sur un objet sont reversés à la personne qui l’a déposé au Crédit Municipal de Nantes.