"On a repris une vie quasi normale" : un Creusois expatrié en Chine témoigne après un an de pandémie

Benoît Auger et ses deux jeunes enfants, il y a un an, confinés dans leur appartement après leur retour en Chine.

Après une année du rat catastrophique, les Chinois espèrent que celle du buffle sera de meilleur augure. Ils célèbrent le Nouvel an vendredi 12 février. Pour eux, l'épidémie de coronavirus n'est pas encore un lointain souvenir mais la vie est presque revenue à la normale selon Benoît Auger, un Creusois expatrié en Chine.

Ce dirigeant d'une entreprise de vêtements, originaire de Sainte-Feyre, vit à Canton dans le sud du pays. L'an dernier à la même époque, lors de vacances en Creuse chez ses parents, il était resté coincé en France à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, il n'a pas pris le risque de faire le voyage : "La France est toujours sur la liste noire de la Chine, ils ne délivrent plus de visas."

à lire aussi "Les Français prennent le confinement trop à la légère" témoigne un Creusois qui habite en Chine

Restaurants et centres commerciaux ouverts

On peut faire des réunions de famille ou de travail sans masque

Un an après le début de la pandémie, la vie reprend doucement son cours en Chine : "Dans le sud, on a été moins touchés par le virus que le centre et le nord, et à l'heure actuelle c'est assez relax. On doit porter le masque dans les transports en commun mais on peut faire des réunions de famille ou de travail sans masque."

A l'entrée des lieux fréquentés, la prise de température est systématique, il doit aussi présenter un code sur son téléphone portable : "il prouve qu'on n'a pas été en contact avec des personnes contaminées ou qu'on n'a pas été dans des zones à risque." Le nombre de contaminations est très faible dans son entourage : "dès qu'il y a un cas, il est endigué, car les tests sont systématiques."

A Wuhan, là où l'épidémie a démarré, "ça se passe assez bien aussi, Wuhan est revenu quasiment à la normale." Benoit Auger souligne le confinement de deux mois très dur qu'a appliqué la Chine à la fin janvier 2020. "La méthode a fonctionné, c'était la bonne solution pour la population chinoise, l'épidémie a été endiguée dès le départ. En France, vu de loin, ça a l'air très compliqué."