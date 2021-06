On a retrouvé le rapport introuvable de Brune Poirson

Le rapport de Brune Poirson est presque caché, tout en bas de la page "éco délégué" du ministère de l'éducation nationale. L'ex-secrétaire d'état était en charge d'une mission sur l'éducation au développement durable depuis le 05 octobre 2020.

Rapport introuvable, fictif ou fumisterie ?

La mission de l'ex-députée de Vaucluse s'achevait samedi. Ses opposants s'étonnaient de ne trouver aucune trace de son travail. A Carpentras, l'ex-opposant Rassemblement National Hervé de Lépinau soupçonnait "une fumisterie avec un rapport à la Xavière Tibéri". Le député Les Républicains de Cavaillon, Jean Claude Bouchet, avait même écrit au président de la République et au président du conseil constitutionnel : "personne ne répond. On peut se poser des tas de questions? Est-ce que c'est un rapport fictif sur lequel on peut rêver ? Personne n'a vu la moindre ligne de ce rapport".

Un rapport au fond d'une page web

Le rapport existe bien. Il faut dérouler jusqu'en bas la page "éco délégué" du site du ministère de l'éducation nationale. France Bleu a lu les 30 pages de rapport avec en annexes 8 pages qui listent ligne par ligne les noms des recteurs, des députés et des conseillers rencontrés pour "écologiser le ministère de l'éducation" et "impliquer les élèves sur des cas concrets". Le texte est émaillé de citations de Jean Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale.

Les Républicains demandent le respect des électeurs de Carpentras

Le rapport a été rendu le 30 avril mais Brune Poirson ne redeviendra pas députée. L'assemblée nationale indique qu'elle n'a pas démissionnée et que son mandat a pris fin automatiquement car sa mission avait été prolongée au-delà de 6 mois. Brune Poirson a rejoint la direction du groupe hotelier Accor. Jean Claude Bouchet, le député Les Républicains de Cavaillon n'apprécie pas la manœuvre : "la majorité a échappé à une élection partielle qui aurait du se tenir. Ce n'est pas un bon exemple. Les candidats doivent repasser par une élection. Il ne faut pas se foutre de la gueule des électeurs. C'est la voie démocratique".

Manipulation pour le Rassemblement National

L'ex-adversaire de Brune Poirson aux législatives à Carpentras parle de "malhonnêteté et de fumisterie". Hervé de Lépinau demande que le poste reste vacant. Il dénonce "une manipulation pour coller au code électoral en vigueur". Hervé de Lépinau écrit au préfet et à l'Assemblée Nationale pour "refuser cette malhonnêteté vis à vis de la loi et des électeurs".