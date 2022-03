Près de Toulouse, des parents réintègrent leurs enfants handicapés au coeur de la ville

Un soulagement pour les parents de ces six enfants. Ils veulent changer la vie de leurs enfants handicapés. Des enfants aujourd'hui devenus adultes mais qui n'ont pour seul choix que de vivre enfermés dans des maisons d'accueil spécialisées.

En grand manque de moyens, ces structures ne leur permettent que peu d'activités et donc d'évolutions. "Notre fille est déjà dans une maison d'accueil spécialisée, mais c'est assez gros et c'est très fermé, c'est-à-dire que par manque de moyens, ils ne font plus rien", explique Brigitte, membre du projet.

"On veut qu'elle sorte dehors"

La maman de Sophie poursuit : "ça ne va pas du tout. Donc, on a cherché à faire autre chose. On veut que ce soit ouvert. On veut qu'elle sorte dehors. Qu'elle aille faire des choses, que la vie vienne, qu'il y ait des échanges et tout ça, qu'elle soit pas juste du matin au soir sur son canapé".

Ce projet est une première et il est porté par les parents de six adultes handicapés, regroupés derrière le collectif Equipollence. A 50 kilomètres de Toulouse, route de Vauré à Revel (Haute-Garonne), ils ont acheté en avril 2021 le domaine de la Théole - une maison de 500m2 au cœur d'un parc de près de 10.000 m3.

Les travaux vont débuter, après la pose de la première pierre samedi 19 mars. Il faut tout rénover pour mettre sur pied des espaces différents : le lieu de vie collectif de leurs enfants, au-dessus duquel seront construits trois studios indépendants pour des personnes moins dépendantes. Dans le corps de cette belle ferme, des logements locatifs seront aussi proposés et enfin, deux "tiers-lieux", qui pourront accueillir des animations et des évènements publics.

"Ici, on est précurseurs"

L'idée est surtout de recréer de la vie autour de leurs enfants, de les faire participer et sortir. Les habitants de Revel sont d'ailleurs invités à découvrir ce nouveau lieu de vie le 22 avril prochain. "Ici, j'espère que c'est la possibilité de leur donner accès à tout le reste. Là, aujourd'hui, on est précurseurs, on ne rentre pas dans les cases. C'est une bataille. Alors dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère qu'on aura ouvert la porte à quelque chose", témoigne Elodie, maman d'un des futurs locataires, Lucas, 22 ans. "Aujourd'hui, c'est très lourd".

Ce que confirme Brigitte : "ça a été très, très, très long. Il faut se battre et se battre contre toutes les administrations et trouver du financement." Prochain rendez-vous pour ces parents : dans six mois, ils espèrent que leurs enfants pourront enfin être dehors, et chez eux.