À Revin, le quartier d'Orzy pleure son centre social

Le centre social d'Orzy vit ses dernières heures. Sa liquidation judiciaire a été prononcée mercredi. La fermeture de la structure, ce dimanche, prive le quartier de Revin d'une maison France Service, de nombreuses animations pour les enfants et les adultes et de la radio associative Radio Panach'.

Une dernière sortie dans un trampoline park de Reims ce vendredi. Une dernière soirée au foyer des jeunes ce samedi. Et le centre social d'Orzy, à Revin, sera définitivement fermé.

Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Orzy Animation mercredi. La structure, créée il y a plus de 40 ans, rencontrait des problèmes de gouvernance et accusait environ 200 000 euros de dettes.

De nombreux services s'envolent

17 salariés perdent leur emploi. "On leur permettait de faire des activités que les parents n'ont pas les moyens de faire", regrette Sophie, responsable du secteur jeunes et salariée de la structure depuis 22 ans.

Femreture du centre social d'Orzy : les salariés écoeurés Copier

Avec la fermeture du centre social, Revin perd en effet les activités pour les enfants, les jeunes et les familles : l'aide aux devoirs, les ateliers cuisine ou couture, les cours de français, les sorties au ciné, les voyages au ski... Ferment également la halte-garderie, la maison France Service pour les démarches administratives et la radio associative Radio Panach'.

C'est comme si on arrachait un organe au quartier - Samir, animateur au centre social

Sorti de terre dans les années 50 pour héberger les ouvriers, le quartier HLM d'Orzy, un peu excentré, est en perte de vitesse. À quelques mètres du centre social, des engins détruisent de vieilles et monumentales barres de logements, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On n'a pas de médecin, on n'a pas de boulangerie, on n'a plus d'épicerie. Tout est à Revin. Là, ils vont nous arracher le centre social. J'ai un fils de 16 ans qui va au secteur jeunes. Il va faire quoi à partir de la semaine prochaine ? Traîner dehors", s'indigne Hamida.

Les habitants écoeurés

Lorsqu'il a appris qu'il ne pourrait plus venir profiter des activités du centre, Rayan, 7 ans, avoue avoir beaucoup pleuré. À côté de lui, Thaïs, 6 ans, s'interroge sur le programme de sa deuxième de vacances : "Je ne sais pas ce que je ferai. À la maison, je ne sais pas quoi faire. Je tourne en rond dans ma chambre".

Fermeture du centre social d'Orzy : "J'ai pleuré toute la route", sanglote Ryan, 7 ans. Copier

Pour les adultes, la fermeture est un crève-coeur. Beaucoup de parents qui ont inscrit leurs enfants ont eux-mêmes fréquenté le centre social quand ils étaient enfants. "Tous les souvenirs vont partir" s'émeut une habitante en regardant le bâtiment.

Le centre social d'Orzy ferme ce samedi soir à minuit © Radio France - Alexandre Blanc

L'émotion passée, resteront à régler les soucis d'ordre pratique : trouver une nouvelle solution de garde pour les enfants, trouver de l'aide autrement pour les formalités administratives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un communiqué commun, la préfecture, la caisse d'allocations familiales, la ville de Revin et le conseil départemental des Ardennes, financeurs du centre social, assurent travailler sur le maintien de l'accès aux services publics et indiquent que plusieurs options sont à l'étude pour installer un nouvel espace France Service.