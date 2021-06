Rezé : les habitants de cette rue sont excédés par "les voitures qui passent toutes les deux secondes"

Rue Jean-Fraix, à Rezé, les habitants de la rue ne supportent plus le balais des voitures, chaque matin et chaque soir. Entre la vitesse et la densité de circulation, ils assurent qu'il ne se sentent pas en sécurité.

Ils ont arrêté les voitures, rue Jean-Fraix, pour leur parler de vitesse et de densité du trafic juste devant chez eux. Ce collectif d'habitants de la rue rezéenne s'est mobilisé en couleurs pour faire entendre sa voix. L'objectif : renouer le dialogue avec la mairie pour trouver des solutions.

Leur demande : une rue à sens unique

Vers 18 heures ce mardi 8 juin, une trentaine d'habitants de la rue Jean-Fraix donnent des tracts aux automobilistes qui passent par la rue : "Bonjour, vous savez que 4 000 voitures passent par jour dans la rue ?" Une mobilisation pour alerter sur leur"sentiment d'insécurité".

Un habitant de la rue Jean-Fraix mardi soir, lors de la mobilisation. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

"Entre les trottoirs étroits et les voitures qui roulent vite, c'est compliqué de traverser la rue" explique une habitante. Sans parler, selon eux, des nuisances sonores. Il y a aussi le problème des enfants, les parents présents expliquent ne jamais les laisser seuls dans cette rue."Je n'ai pas peur pour moi, mais de voir un jour une voiture qui tape une personne" explique Madeleine, 10 ans.

Deux enfants mardi soir lors de la mobilisation rue Jean-Fraix. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Les habitants demandent plusieurs choses. D'abord, que les panneaux "30" soient installés dans la rue, comme la mairie s'y est engagée il y a un an selon les habitants. Et puis, pour être plus tranquilles, ils souhaiteraient que la rue passe en sens unique pour les voitures (mais pas pour les bus et les vélos).