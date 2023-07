À Rezé, les résidents d'une maison de retraite font leur Tour de France

À bientôt 94 ans, Robert est à fond sur son vélo d'appartement : "Malgré ma prothèse de hanche et de genou, ça ne m'empêche pas de faire du vélo !" Et le nonagénaire, taquin, poursuit : "Quand je serai rendu à 15 minutes, j'arrêterai. Là, je suis en train de monter un col et je fatigue un petit peu, mais ça va. Je vais prendre une bonne douche et un bon massage après !"

Sur le vélo d'à côté, Claire fait moins la fanfaronne : "J'essaie mais j'ai du mal ! Je n'ai pas pris le bon rythme certainement. Mais, comme on dit, ça me dérouille un peu !" Après un quart d'heure à pédaler, l'équivalent de deux kilomètres, Stéphanette a, elle, mal aux cuisses. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a pédalé dans sa jeunesse : "Je faisais 13 km aller, 13 km retour pour aller retrouver mon chéri. Mais des fois, dans les côtes, je demandais à être poussée !"

L'ambiance est à la rigolade avec Robert, qui se prend pour le maillot jaune : "Je ne suis pas loin du sommet là !" On se charrie aussi entre résidents : "Regardez comme la dame elle tourne doucement ses bras, elle ne va pas se fatiguer", s'esclaffe Stéphanette, qui aussitôt se reprend en riant : "Ce n'est pas bien de me ficher des gens !"

Dans cette Grande Boucle, imaginée par l'organisme Habitat et Humanisme, on peut pédaler sur un vélo, avec un pédalier aux pieds ou entre les mains : tout est bon pour engranger des kilomètres et franchir collectivement, avec d'autres Ehpad et associations, la barre des 3.500 kilomètres du Tour de France.

"Il faut que les résidents vivent ! Et bouger, c'est vivre"

À en croire Domitille de Couesbouc, la kinésithérapeute de l'établissement, les résidents sont hyper motivés : "On n'avait pas encore lancé l'animation, on avait juste mis l'affiche et certains sont venus pédaler tout seul d'eux-mêmes, donc c'est génial !"

Certes, une chute est toujours possible, mais pour la professionnelle, c'est un risque à prendre : "Il faut que les résidents vivent ! Et bouger, c'est vivre. On sous-estime l'intérêt de l'activité physique, qui est primordiale. C'est même un des points pour garder sa mémoire et ses capacités cognitives. Je préfère qu'ils bougent et qu'il y ait un peu de risque plutôt que d'être trop dans la sécurité et qu'ils ne bougent plus."

Animatrice de la vie sociale à la résidence Saint-Paul, Chrystel Greck, renchérit : "Le but, c'est qu'ils puissent se fédérer autour d'un projet, ça leur permet d'exister et c'est très important pour l'estime de soi. Je travaille à ce qu'ils créent du lien entre eux pour que, quand ils se croisent dans les couloirs, ils puissent se dire bonjour et se raconter des anecdotes."

Qu'on pédale avec les pieds ou les mains, "à Saint-Paul, on est les meilleurs!" © Radio France - Anne Bertrand

Le 25 juillet, deux jours après la fin officielle du Tour de France, une fête sera organisée dans le parc de la résidence, avec remise du maillot jaune au meilleur pédaleur et distribution de goodies pour tous : "Des timbales, des lunettes, des tee-shirts", énumère Christelle Greck. Ça rappellera des souvenirs à Claire qui, enfant, suivait le Tour de France au bord des routes : "Papa aimait bien ça et on courait après la caravane !"

Comme dit encore le facétieux Robert, "vous avez autour de vous des grands sportifs !" Et ce n'est pas Blanche qui le contredira : "Ici, on fait du baby-foot, on fait des olympiades aussi avec des ballons et tout !" Bref, les résidents de la maison de retraite Saint-Paul sont prêts pour les JO : "Oui... en miniature !", conclut Blanche dans un éclat de rire.

