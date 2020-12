Les policiers municipaux de Rive-de-Gier travaillent désormais en soirée le vendredi et le samedi. Ils suivent aussi une formation continue aux gestes d'intervention. Les agents apprennent également à utiliser une nouvelle arme qui vient remplacer des pistolets obsolètes.

À Rive-de-Gier : des policiers municipaux plus présents, mieux formés et mieux armés

Depuis le 1er décembre, les douze policiers municipaux de Rive-de-Gier organisent différemment leurs journées, afin de pouvoir intervenir dans l'hypercentre les vendredis et samedis soir. Avant les agents terminaient leur journée à 20 heures.

Désormais, ils patrouillent jusqu'à 23 heures les deux derniers jours de leur semaine. Selon la police nationale, c'est lors de ces soirées que se produisent le plus de faits nécessitant leur présence. L'idée là, c'est d'apporter de "la sérénité en soirée en hypercentre et d'intervenir en cas de nuisances nocturnes", explique Ridha Guichard, conseiller municipal spécial, délégué à la sécurité et à la tranquillité publique.

48 heures annuelles de formation contre 12 auparavant

Lui-même exerce la profession de policier municipal dans une commune du Rhône. C'est du coup à Lyon qu'il a aussi trouvé un moniteur spécialisé pour assurer une formation plus continue aux agents ripagériens. Deux fois par mois, ils seront ainsi coachés pour "acquérir les bases techniques, réglementaires des gestes de défense", savoir se positionner lors d'une intervention, réagir tout en gardant leur sang froid, voire se défendre à mains nues ou avec les armes dont ils disposent.

Avant, les policiers municipaux de Rive-de-Gier avaient droit à deux journées de formation de ce type chaque année. Les séances plus ponctuelles et régulières devraient leur permettre de revenir sur une situation avec ce moniteur pour la débriefer et voir ce qui aurait pu être fait autrement.

Les policiers municipaux demandaient depuis un moment d'avoir de nouvelles armes

Parallèlement, les agents ripagériens apprennent à manier une nouvelle arme de poing : un pistolet semi automatique 9mm qui vient remplacer les vieux revolvers que le ministère de l'Intérieur avait distribués aux communes après les attentats de 2015. "Ces armes provenaient des dépôts de la police nationale, elles étaient destinées à la destruction", souligne Ridha Guichard. "Les policiers municipaux demandaient depuis un moment d'avoir de nouvelles armes. Ils étaient très contents quand je leur ai dit qu'ils allaient avoir des 9mm", raconte le conseiller municipal. "Les municipaux de Nice n'avaient pas eu le temps de contrer le camion de l'attentat sur la Promenade des Anglais en juillet 2016 avec leur 38mm, poursuit-il. Ce sont les policiers nationaux qui y sont parvenus avec leur arme semi automatique".

Ridha Guichard assure par ailleurs que le coût pour le budget communal est maitrisé parce que le conseil régional finance la moitié de la dépense.

Deux médiateurs recrutés pour la prévention

Ce renforcement de la police municipale s'accompagne d'une politique de prévention de la délinquance qui prévoit notamment le recrutement de deux médiateurs ou encore la mise en place du dispositif du rappel à l'ordre par le maire dans le cadre d'un protocole avec le procureur de la République.