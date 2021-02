A Rive-de-Gier, la Brigade Solidaire à l'assaut de la précarité organise des marchés solidaires

Avec la précarité qui augmente face la crise sanitaire, la Brigade Solidaire prend de l'ampleur à Rive-de-Gier. Lancé en mars dernier par quelques volontaires, le collectif compte aujourd'hui 70 bénévoles et aide plus de 300 familles notamment dans des marchés solidaires les vendredis.

C'était au départ une initiative anti-gaspillage avec distribution de pains, la Brigade Solidaire à Rive-de-Gier est aujourd'hui un collectif qui a bien grandi. Lancé en mars dernier, au début du premier confinement face à la Covid-19, le collectif rassemble maintenant 70 bénévoles.

Depuis plusieurs vendredis, la Brigade Solidaire organise un marché solidaire. Objectif : apporter de l'aide alimentaire mais aussi casser l'isolement dans cette situation de crise sanitaire. Et même quand il neige en pagaille comme vendredi 12 février, elle s'active. Derrière des tréteaux, des volontaires distribuent de l'huile, des boites de conserves... Et chaque semaine, il y a de nouveaux visages parmi les bénéficiaires comme l'explique Jean-Louis Valente, fondateur du collectif. « On a commencé à distribuer des colis, des repas, et on tablait sur 100 familles au premier confinement. Et maintenant, c'est minimum 300 colis de 12 produits ».

Un collectif en passe de devenir une association mais qui justement ne veut absolument pas être en concurrence avec les associations caritatives déjà existantes. Pour Jean-Louis Valente, l'idée c'est d'être un soutien de plus aux plus démunis en étant directement sur le terrain.

« On a beaucoup de boulot, on est débordés et il y a urgence ! » - Jean Louis Valente, fondateur de la Brigade Solidaire

Jean-Louis Valente explique que la Brigade Solidaire est un soutien de plus aux côtés des associations caritatives pour aider les plus démunis. Copier

« On sait qu'on est frappés par la misère sociale dans la vallée du Gier. Au départ, nous avons commencé modestement à livrer du pain issu de dons d'une boulangerie et aujourd'hui on se retrouve à distribuer des colis, des paniers repas, ce qui prouve que cette misère s'amplifie quotidiennement. C'est une dynamique qui agit en complémentarité avec ce qui est fourni par le Secours Populaire notamment. Nous organisons régulièrement des collectes en direction des Restos du Cœur : on a apporté à cette association plus de 4000 cadeaux dans le cadre des fêtes de Noël. Il me semblait important d'aller directement à domicile : on a de nombreuses personnes qui n'osent pas franchir le pas et de se rendre dans ces associations. On ne pensait pas être victimes de ce succès, c'est quand même désastreux d'en arriver là ! On a beaucoup de boulot, on est débordés et il y a urgence ! Si les pouvoirs publics ne se mobilisent pas au vu du contexte sanitaire actuel, je me demande quand est-ce qu'ils vont le faire ! »

Pas de public cible mais beaucoup de personnes âgées sont là. Martine repart avec un sac plein de courses, le sourire derrière son masque.

« Je suis bénéficiaire des Restos du Cœur depuis 26 ans et ce sont eux qui m'ont téléphoné pour me dire de venir là » – Martine, retraitée du quartier Plaisance à Rive-de-Gier

Pour Martine, retraitée ripagérienne, l'aide de la Brigade Solidaire, en complément des Restos du Cœur, permet de tenir. Copier

« Je suis bénéficiaire des Restos du Cœur depuis 26 ans et ce sont eux qui m'ont téléphoné pour me dire de venir là. Il y a du beurre, de l'huile, du chocolat en poudre, des pâtes et une boîte de conserve. Quand on a faim, on prend tout ! »

Bernadette, elle, a plus de facilité à venir ici que de passer la porte d'une association caritative. Pour elle, les retraités sont les grands oubliés de la crise.

« Les étudiants, c'est bien, ils ont des soucis mais on ne parle jamais des retraités ! » - Bernadette, retraitée du quartier Plaisance à Rive-de-Gier

Selon Bernadette, qui n'a que 860 euros de pension et trois enfants, les retraités sont les oubliés de cette crise sanitaire. Copier

« Les étudiants, c'est bien, ils ont des soucis, ils ont des chagrins mais on ne parle jamais des retraités ! 860 euros de retraite, j'ai travaillé 35 ans à l'usine, c'est la galère ! »

Beaucoup de bénéficiaires donc mais aussi des donateurs : des commerçants ainsi que des particuliers comme Zahra venue apporter ce vendredi une dizaine de savons.

« Moi-même j'ai été aidée donc si on peut faire un geste, il n'y a pas de problème ! » - Zahra, donatrice ripagérienne de la Brigade Solidaire

Zahra, elle aussi habitante du quartier Plaisance de Rive-de-Gier est venue apporter des produits d'hygiène pour aider plus pauvre qu'elle. Copier

« J'ai donné l'autre fois quand il y a eu l'appel aux dons et là, je suis revenue donner des produits d'hygiène et moi-même j'ai été aidée donc si on peut faire un geste, il n'y a pas de problème ! Tout le monde a besoin un jour ou l'autre d'avoir quelque chose : soit de donner, soit de prendre ».

Et sur le modèle des boîtes à livres où on donne et s'échange de la lecture, la Brigade Solidaire s'apprête à lancer des étagères solidaires dans les halls d'immeuble pour donner et recevoir des denrées alimentaires. En attendant, cette solidarité marche déjà fort à Rive-de-Gier puisque le collectif recherche d'urgence un local pour entreposer des stocks qui augmentent.