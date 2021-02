À Roanne, des promenades organisées tous les jours pour les personnes âgées isolées

Jeanine, 88 ans, entourée de son accompagnante Joëlle, et de l'élue en charge du social, des seniors et des clubs seniors à Roanne, Vickie Redeuihl

À l'heure où certains prônent l'auto-isolement des personnes âgées pour lutter contre le coronavirus, c'est le choix inverse que fait la ville de Roanne, dans la Loire, avec ses balades accompagnées. Tous les jours désormais pendant, un membre du CCAS de la ville emmène une personne âgée isolée pour une promenade. Un grand bol d'air bon pour la tête comme pour le corps.

Depuis la fin des activités, la solitude de plus en plus pesante des seniors

À Roanne, toutes les activités des seniors, comme celle du club des aînés, ont pris fin au début du mois d'octobre, après une courte reprise estivale. Depuis, ils sont nombreux à se morfondre sans savoir quand "le tunnel va prendre fin, témoigne Joëlle Burton, animatrice au club senior Pôle Vernay. Les plus isolés reçoivent des infirmiers, des aides-ménagères, mais d'autres fois personne. Ils n'ouvrent pas la bouche de la journée !"

Cette solitude, Jeanine la connaît bien. Après avoir perdu son mari en novembre dernier et ses proches aidants tomber malade, elle ne voit plus grand monde chez elle. "Le premier confinement, c'était différent, on pensait que ça ne durerait pas."

Une heure de balade dans les rues de Roanne

Ce sont à des personnes comme Jeanine que s'adresse le nouveau dispositif de la ville de Roanne, testé depuis le 17 février et désormais élargi aux personnes isolées que se charge de répérer le CCAS. Une heure de balade avec un accompagnant, pour sortir, voir du monde et "faire fonctionner toute la machine" comme le dit malicieusement Jeanine.

Sans cela, elle ne pourrait pas revoir le canal de Roanne où elle aimait beaucoup se promener, "sans oublier la compagnie, tient-elle à souligner. Vous savez ce que ça fait de vivre seul jour et nuit ?" À ses côtés Joëlle Burton abonde : "On apprend à se connaître quand on marche, et au moment de se quitter, j'ai l'impression que les personnes sont ... bien, tout simplement ! Elles me le disent !"

Pour Vickie Redeuihl, l'élue en charge du social, des seniors et des clubs seniors à Roanne, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces petits moments passés dehors : "en terme de bien-être et de santé, avec de l'exercice physique, et en terme de moral aussi. Certains n'osaient plus sortir tout seul dehors." Après les six premiers seniors qui ont testé le dispositif, la ville souhaite désormais étendre le plus possible ces promenades à raison de deux par jours pour les accompagnants du CCAS.