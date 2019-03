Á Roanne, Dolorès défend les droits de ceux qui se sentent lésés

Roanne, France

On n'y pense pas toujours, et pourtant ils sont là, joignables à tout moment pour prendre un rendez-vous et tenter de comprendre et de résoudre un conflit ou une incompréhension entre un citoyen et son employeur ou avec une administration. Les délégués du défenseur des droits donnent de leur temps dans les territoires pour écouter, comprendre et accompagner ceux qui se sentent lésés.

Cinq délégués dans la Loire

Dans la Loire, ils sont cinq. Notamment Dolorès Ponramon, aujourd'hui à la retraite. Elle a longtemps travaillé à la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) comme agent d'accueil à Roanne. C'est dans ce cadre-là qu'elle a eu envie de donner de son temps pour aider les autres. En 2011 elle devient donc déléguée au défenseur des droits. Pour la rencontrer, il faut l'appeler ou lui envoyer un mail (dolores.ponramon@defenseurdesdroits.fr) pour prendre rendez-vous. Elle tient une permanence tous les lundis dans un bureau du Palais de Justice de Roanne. Elle consacre au moins deux jours par semaine à ses dossiers contre une indemnité de 400 euros par mois pour couvrir ses frais.

Le défenseur des droits Jacques Toubon est à Saint-Etienne jusqu'à ce mardi soir pour rencontrer les délégués territoriaux. - Maxppp

80 % des dossiers résolus à l'amiable

L'an dernier, les cinq délégués du défenseur des droits dans la Loire ont traité un millier de dossiers. Au niveau national, le nombre de dossiers traités en 2018 atteint 95 836 contre 90 352 en 2017, soit une augmentation de 6,1 %. La grande majorité des dossiers (55 785 en 2018) concernent des questions relatives aux services publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF...). Dans 80 % des cas, les dossiers sont résolus à l'amiable.

