A Roche-la-Molière, le maire présente ses vœux à coups de tubes des années 80

A cause de la crise sanitaire, difficile pour les maires de présenter leurs vœux pour cette nouvelle année. Le maire de Roche-la-Molière Eric Berlivet a donc décidé de souhaiter une bonne année à ses administrés en chansons avec un camion aménagé diffusant les tubes les plus populaires.

Vous ne pouvez pas l'avoir manqué ! Toute la semaine, le maire de Roche-la-Molière (Loire) Eric Berlivet a défilé dans la ville à partir de 17 heures pour présenter ses vœux de la nouvelle année sous la bannière " les vœux au balcon". Faute de pouvoir organiser des rassemblements pour présenter ses vœux en raison de la crise sanitaire, l'édile a décidé de défiler dans un camion aménagé en souhaitant la bonne année à coup de hits de la chanson française, des tubes en particulier des années 80.

Avec des enceintes qui crachent des tubes de Patrick Sébastien ou de la Compagnie Créole, c'était ce vendredi 8 janvier son dernier soir de tournée des vœux, des vœux qu'il a voulu dire de manière originale dans cette période morose de la Covid-19. "A année exceptionnelle, vœux exceptionnels ! On veut garder ce lien qu'on a avec les habitants précise l'élu. Moi, je suis maire depuis 2014 : chaque année on faisait des vœux dans tous les quartiers de la commune. Avec la pandémie, c'est compliqué. Donc on a trouvé une alternative, on vient faire un petit clin d'œil pour dire : on est là, on ne vous laisse pas tomber !".

Avec les vœux au balcon, le maire de Roche-la-Molière a voulu souhaiter une bonne année avec une note d'humour et surtout garder le lien avec la population malgré la Covid-19. Copier

A son passage, des riverains reçoivent des cadeaux comme des cahiers ou des bracelets... Un air de Noël après l'heure salué par Jean-Luc, habitant de la rue Victor Hugo : "C'est original ! Même s'il y en a qui vont trouver ça ringard, dans les bals ou les mariages, il y a toujours des tubes des années 80 et ça marche bien ! Avec des bonnes idées, on arrive à déplacer des montagnes et si on peut amener des étoiles dans les yeux des gens, c'est pas plus mal"!

Une initiative qui semble donc bien accueillie d'autant que le maire, ancien DJ, dit ne pas craindre le ridicule. Son seul but : essayer de faire plaisir aux gens : "Si c'est mal interprété, trop décalé, qu'on passe pour des blaireaux, ça ne me dérange absolument pas ! Et si on peut donner un peu de bonne humeur dans cette période très morose, très sombre, on donne un peu de couleurs, un peu d'animations, et c'est ça le plus important !" conclue le maire qui réfléchit déjà à ce qu'il pourrait bien proposer le 14 février, le soir de la Saint-Valentin.