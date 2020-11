A Rochefort, la police sensibilise les seniors aux arnaques internet

Des séances pour apprendre à se méfier des arnaques sur internet. Ça se passe au Centre Communal d’Action Social de Rochefort. 16 personnes ont participé mardi 24 novembre à une première visioconférence animée par le commissaire Saudreau. La première session a eu du succès. Il ne restait plus une seule place disponible.

Une recrudescence des arnaques sur internet

Depuis le confinement, le commissaire Saudreau de la police Nationale de Rochefort a vu les plaintes de ce genre se multiplier. Certaines victimes ont perdu gros. Récemment, une personne de 77 ans est venue au commissariat après s'être fait dérober 6500. Une autre victime a elle perdu 8 000 euros.

Toujours imaginer la même situation dans la vraie vie

Lorsqu'on reçoit un mail douteux, le conseil du commissaire Saudreau et de toujours imaginer la même situation dans le vraie vie. "Est-ce que mon ami me demanderait de l'argent de cette manière là? Est-ce que l'Agence Régionale de santé me demanderait mes informations bancaires ?" énumère le commissaire.

Par précaution, les policiers invitent à ne jamais cliquer sur un lien ou une pièce jointe douteuse dans un mail. Ils encouragent également à regarder attentivement l'adresse mail du destinataire et les éventuelles fautes d'orthographe. " Impots.gouv.fr ne s'écrit pas impot.gouve.fr " précise par exemple les policiers. Il faut donc rester attentif aux détails

Une deuxième session de formations aux arnaques aura lieu avec les policiers au début du mois de décembre. Pour y participer il faut contacter le CCAS de Rochefort au 05 46 82 35 00