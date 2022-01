Loin des clichés et des polémiques, la rue de Lannoy à Roubaix racontée par ses habitants

Ils en ont marre et ils sont en colère. Dans le quartier de la rue de Lannoy à Roubaix, les habitants sont fatigués de voir leur ville traîner une réputation terrible. Ville la plus pauvre de France, insécurité, trafic de drogues... voici quelques unes des images qui collent encore et toujours à la peau de Roubaix. Et le dernier reportage sur l'islamisme radical diffusé sur M6 la semaine dernière, qui pointait du doigt notamment la rue de Lannoy, n'a rien arrangé.

à lire aussi Zone interdite à Roubaix : la journaliste Ophélie Meunier et un habitant placés sous protection policière

"Quand je postule, je ne mets pas que je viens de Roubaix sur mon CV", lance Miguel, jeune roubaisien de 24 ans croisé dans la rue à la recherche d'un emploi. "C'est un vrai handicap, après quand en entretien je dis que je viens de Roubaix, je vois les visages qui se délitent", insiste-t-il. Et pourtant, il adore sa ville, sa diversité et son effervescence, "c'est ça qui fait le charme".

La rue de Lannoy, au coeur des dernières polémiques. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Ceux qui vivent là et éprouvent le quotidien ne se retrouvent pas dans la mauvaise réputation de leur ville et désormais de leur rue. Des problèmes, il y en a, et personne ne s'en cache. Mais pas plus qu'ailleurs insistent ces habitants, qui préfèrent mettre en valeur la richesse de leur ville, son histoire et son évolution.

Francine, 80 ans : "C'est une ville qui vit !"

Francine, dans son salon de toilettage pour chiens rue de Lannoy. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Au bout de la rue, Francine tient depuis des années son salon de toilettage pour chiens. A 80 ans, elle est la doyenne des commerçants de la rue, "je suis à Roubaix depuis 1949 !". En 72 ans, elle a habité tous les quartiers de la ville pour occuper aujourd'hui une maison de la rue de Lannoy. "Je ne comprends pas les gens qui en rajoutent, ce qu'on entend est absolument faux, il n'y a rien de pire ici qu'ailleurs, sauf qu'ici on met les problèmes en exergue", commence-t-elle par dire.

Roubaix est une ville "qui se bat, qui vit". C'est aussi une ville qui a beaucoup changé. Francine a vu arriver les différentes vagues de populations immigrées, "les Italiens, les Portugais, les Espagnols comme mon mari, les Asiatiques et les Maghrébins", énumère-t-elle, "mais tout le monde a le droit de vivre !" Elle décrit un voisinage solidaire, prêt à tout pour aider, peu importe les différences. "C'est vrai que c'est dur pour les jeunes, mais il faut les aider", conclut-elle. "Ici on a deux bras, deux jambes, une tête, et on s'en sert, c'est tout".

ECOUTEZ - "C'est une ville qui vit", raconte Francine, 80 ans. Copier

Pascal, installé depuis 3 ans : "Les habitants de Roubaix aiment leur ville"

Pascal et son épouse dans leur boutique, Trucs à Lannoy. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Au milieu de la rue, entre un snack et une boutique de vêtements, Pascal et son épouse ont installé il y a trois ans une petite brocante. "On vend de tout ici, c'est une petite caverne d'Ali Baba, on voulait créer un endroit chaleureux", décrit-il en entrant. Au-dessus du comptoir, on trouve même des vierges Marie et des crucifix, "très demandés ici !", sourit-il. Pascal est auvergnat, "Français de souche qui aime manger du saucisson", et il s'occupe désormais de l'amicale des commerçants de la rue. Ce qu'il aime ici, c'est la diversité, "c'est très cosmopolite, il y a plus de 100 nationalités."

Tout le monde arrive à vivre ensemble, tout le monde est habitué à la différence, c'est ça la force de cette ville

"On n'est pas un quartier où on s'organise autour d'un mouvement radical ou autre, ça n'a rien à voir, ce n'est pas notre sujet, on a autre chose à penser", poursuit Pascal, regrettant que la mauvaise image de la rue nuise à ses commerces. Ses problématiques à lui concernent plutôt "le stationnement, la propreté, les points de deal", qui sont au coeur des discussions de son amicale.

ECOUTEZ - "Si vous n'aimez pas Roubaix, laissez nous tranquille", s'amuse Pascal. Copier

Francesco : "Aucun problème de voisinage ici !"

Francesco est arrivé il y a plus de 20 ans de Tourcoing. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Francesco fait partie de cette amicale. Il vend des cigarettes électroniques et habite le quartier depuis plus de 20 ans. "La réputation de Roubaix ne date pas d'hier, mais quand je suis arrivé dans cette ville, elle était super accueillante", raconte-t-il. Aucun problème de voisinage ici, rien que de la solidarité. "J'ai deux filles qui prenaient le métro régulièrement, il faut marcher dix minutes. Au début, j'avais peur, mais elles n'ont jamais eu de problèmes", insiste-t-il.

Dans sa ville, sa rue, sa boutique, il y a une grande diversité, et "notamment une population musulmane importante, on ne va pas se mentir". Ce qui explique les boucheries halal, les hamams, et les boutiques de hijab, "la demande crée l'offre !". Et tout ça ne lui pose aucun problème. "Tant qu'ils respectent les règles de la République, tout va bien, s'il y a des dérives il faut les punir". Mais lui, depuis sa boutique, ne l'a jamais senti. "S'il y a des soucis ici, c'est lié à la misère plus qu'à autre chose". A Roubaix, le taux de pauvreté dépasse les 40%.

ECOUTEZ - "S'il y a des soucis, c'est lié à la misère plus qu'à autre chose", juge Francesco. Copier

Rabah, ancien boxeur : "C'est une ville d'accueil"

Rabah est arrivé d'Alger en 1964, d'abord pour boxer, puis il est resté et s'est investi dans plusieurs associations. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Rabah, lui aussi, a été accueilli par Roubaix et le quartier de la rue de Lannoy. Originaire d'Alger, il est arrivé en 1964 "pour faire de la boxe". Il trouve rapidement une salle, un coach, et des personnes pour l'aider. "On m'a orienté, aidé, il y avait du travail à ce moment-là, ils me cherchaient du travail, il y a beaucoup de solidarité", pose d'entrée de jeu l'ancien athlète.

Roubaix, c'est une ville d'accueil, et on ne le trouve pas ailleurs

"Les gens salissent Roubaix, mais ils ne viennent pas voir ce qu'il s'y passe !" Et ça l'agace beaucoup. Alors Rabah aime à rappeler les atouts de sa ville, "le musée de la Piscine, le centre commercial, le métro, beaucoup d'associations pour ceux qui sont dans le besoin". Il vante aussi la diversité de sa ville d'adoption, "une richesse pour nous tous". Rapidement après son arrivée, il s'est d'ailleurs investi dans de nombreuses associations de la ville, dont le comité de quartier Servir.

ECOUTEZ - "C'est une ville d'accueil", explique Rabah. Copier

Fatiha, du comité Servir : "On est Français, Roubaisiens, et ensuite autre chose"

Fatiha, au centre, travaille depuis 1989 pour le vivre-ensemble à Roubaix. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Au sein du comité de quartier Servir, le dernier reportage de M6 est au coeur des discussions. "Il a fait beaucoup de mal", lance Fatiha Touimi, la directrice de l'association. De la tristesse, de la lassitude et de la colère, voilà ce que ressentent les membres. "Roubaix, ce n'est pas que ça !" Parmi eux, Hubert Couvreur, un ancien directeur de collège, qui a fait cohabiter dans son établissement plus de 50 nationalités. "Vivre à Roubaix est une richesse, quand on arrive à fédérer autour de projets communs, on a beaucoup à apprendre, sur soi et sur les autres", explique-t-il avec une conviction que les années n'ont pas effrité.

Personne ici ne nie les problèmes auxquels Roubaix fait face. Le chômage, la pauvreté, le désoeuvrement des jeunes, l'insalubrité des logements. "Peut-être que certains jeunes se radicalisent, mais c'est un phénomène national", reconnaît Fatiha. Elle préfère mettre en avant l'énergie et la vitalité des habitants.

Je suis à Roubaix depuis 1989, et je peux vous dire que la solidarité qui existe ici, je ne l'ai vue nulle part ailleurs

Pour elle, son quartier est un exemple du vivre-ensemble. "Quand on fait la soupe solidaire, on est entre musulmans, chrétiens, athées, et quand elles sont autour d'un projet commun, les personnes ne reagardent pas si elles sont musulmanes, chrétiennes, elles sont là, et c'est tout !" L'association propose de l'aide dans les démarches administratives, une banque alimentaire, et anime des ateliers. "Ce qu'on veut, c'est vivre ensemble et essayer de ne pas alimenter la peur, le communautarisme et la division, on est Français, Roubaisiens, et après autre chose".