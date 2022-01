À Roubaix, Gérald Darmanin plaide le dialogue et l'écoute pour lutter contre le mal-être des policiers

Ce vendredi 28 janvier, une nouvelle promotion de 90 gardiens de la paix est sortie de l'école de police de Roubaix. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur nordiste Gérald Darmanin, qui a préparé ces jeunes policiers aux difficultés du métier. Depuis le début de l'année,10 policiers se sont suicidés en France. Le Nord est particulièrement touché : une policière de 23 ans et un policier de 33 ans se sont suicidés à la mi-janvier, à seulement 5 jours d'écart. Un début d'année catastrophique, quand on sait qu'en moyenne il est recensé entre 30 et 40 suicides par an.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Derrière l'uniforme, vous êtes aussi des femmes et des hommes"

"Votre rôle, indispensable, est difficile", a rappelé Gérald Darmanin devant la nouvelle promotion, baptisée selon les noms des victimes de l'attentat de la préfecture de Paris en 2019 : Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Le Mescam et Aurélia Trifiro.

Le ministre de l'Intérieur a demandé aux 90 nouveaux gardiens de la paix de faire preuve de vigilance vis-à-vis de leur collègues : "Votre devoir consiste, dans les moments de doutes, à vous rappeler que derrière l'uniforme, vous êtes aussi des femmes et des hommes, a-t-il déclaré. J'attends de vous que vous soyez à l'écoute de vos collègues : de celui qui ne va pas bien dans sa vie personnelle, celui qui montre des signes de fatigue."

Un appel à l'écoute bienvenu, pour Mickaël, policier dans le Nord et père d'un des élèves sortants : "Comme on représente l'ordre, si on démontre une faiblesse ou une faille, c'est compliqué. Évidemment que c'est tabou, témoigne-t-il. Entre collègues, on essaie de se soutenir entre nous. Mais on demande à être mieux soutenus par notre institution. Il y a des avancées, on fait des progrès, mais il faudrait que ça se développe encore plus."

Comme on représente l'ordre, si on démontre une faiblesse ou une faille, c'est compliqué. Évidemment que c'est tabou.

"Beaucoup d'appréhension"

Dans son uniforme flambant neuf, Matthieu ne cache pas sa joie de commencer enfin son métier de policier. Mais il est bien conscient des difficultés qui l''attendent : "Je n'ai jamais été sur le terrain. On est des jeunes gardiens de la paix, donc c'est beaucoup d'appréhension. On est jamais vraiment préparés", confie-t-il.

Les parents aussi s'inquiètent. Mickaël a déjà averti son fils : s'il ne se sent pas bien dans le métier, il pourra lui en parler. "Mes enfants, c'est ce que j'ai le plus cher au monde, donc je serai attentif. On en discute entre nous, en famille, raconte le policier nordiste. Mais on espère que les services prendront de plus en plus en compte ces situations difficiles."

Savoir gérer la pression, les problèmes sociaux, la mort, parfois : tout cela s'apprend, et fait partie de la formation à l'école de police de Roubaix. "On leur donne tous les outils pour faire face à ce malaise, qui existe, on le reconnaît, explique la directrice Céline Kichtchenko. On leur dit qu'ils ne seront pas seuls, et qu'il faut toujours que s'ils ont la moindre difficulté, ils puissent s'ouvrir à leurs collègues, à leur hiérarchie ou aux personnels de soutien présents dans les commissariats."

Ce mercredi 26 janvier, Gérald Darmanin a annoncé le recrutement d'une vingtaine de psychologues supplémentaires dans les services les plus difficiles de la police nationale.