A Rouen comme partout en France, pénurie de toilettes par temps de Covid

Avec la fermeture des bars et restaurants due à l'épidémie de coronavirus, il est devenu très compliqué de trouver des toilettes quand on est de sortie. Exemple en centre-ville de Rouen.

Vous avez sûrement déjà vécu cette scène : au cours d'une sortie en famille ou entre amis, vous êtes soudain pris d'une envie pressante. Vous vous mettez donc en quête d'un bar ou d'un restaurant qui vous laissera utiliser ses toilettes, en échange d'un café au comptoir ou même gracieusement. Sauf que ça, c'était dans le "monde d'avant". Avec l'épidémie de coronavirus et les restrictions sanitaires, restaurants, cafés et bars sont fermés et il est donc beaucoup plus compliqué de trouver des toilettes

Un effet indirect du covid sur notre vie quotidienne

Catherine se promène dans le square du Musée des Beaux-arts à Rouen en compagnie de sa petite fille de deux ans et demi. Pour elles, trouver des toilettes a été un vrai jeu de piste. "La petite avait envie, donc on en a cherché", raconte Catherine, "On a fait trois ou quatre magasins sans succès et puis on a fini par aller à la FNAC qui avait des toilettes en sous-sol. On a dû faire vite parce qu'à cet âge là, c'est l'apprentissage de la propreté ..." Dommage pour Catherine : il y avait justement des toilettes publiques dans le square.

Les toilettes publiques installées dans le square du Musée des Beaux-arts de Rouen. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Lydie et son mari Guy sont venus de Barantin à vélo avec leurs enfants et petits-enfants. Ils ont déposé un instant leurs montures et font la queue devant les toilettes publiques du square. "On en cherchait place du Vieux Marché et c'est un monsieur très gentil qui a regardé sur son portable où il y en avait", explique Lydie.

Trois blocs de toilettes publiques en plus à Rouen en 2021

Par temps de covid, les toilettes publiques sont donc un équipement encore plus indispensable. La ville de Rouen a d'ailleurs décidé de renforcer l'infrastructure comme l'explique Khader Chekhemani, adjoint au maire en charge de la propreté.

"Cette année, nous allons faire construire trois blocs en plus des 16 existants", détaille-t-il,"Nous allons aussi lancer un système qui permet d'être prévenu en temps réel quand une toilette ne fonctionne pas." Jusqu'à maintenant, il fallait attendre qu'un agent constate le dysfonctionnement du bloc lors de sa tournée pour qu'il soit signalé.