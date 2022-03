A Rouen, des jeunes "acteurs" pour lutter contre les radicalités

Depuis plusieurs semaines, la ville de Rouen travaille avec des jeunes de l'agglomération sur la thématique de la radicalisation, des radicalités plus précisément. Ils ont monté une pièce de théâtre et un court-métrage qu'ils présenteront ce vendredi à 19h au centre André Malraux à Rouen.

Lutter contre les radicalités

Ces jeunes ont été accompagnés par une compagnie de théâtre, un train peut en cacher un autre. "Le but de cette pièce est de parler d'une discrimination, d'un isolement et d'une montée en radicalisation d'un personnage et comment on va pouvoir arranger cela", explique Lydie Gaborit, directrice artistique de la compagnie.

"Pourquoi on devrait être oppressé à cause d'une différence ?", s'interroge Adelie, une jeune de 17 ans qui participe à cette pièce. "Avant j'avais un avis très négatif par rapport à ceux qui se radicalisent parce que je pensais que c'était réellement un choix. Parfois ça ne l'est pas, c'est un endoctrinement (...) et petit à petit ça peut détruire une personne", analyse la jeune lycéenne.

De son côté Adam a travaillé sur un court-métrage qui aborde le sujet du véganisme. "Le passage entre deux idées est très fin. Il suffit de pas grand chose pour passer dans le radicalisme. Tout le monde peut dériver. Ce sont des choses récurrentes. J'ai un point de vue différent", explique-t-il.

Comme lui, ces jeunes présentent leur travail ce soir à 19h au centre André Malraux de Rouen. L'entrée est gratuite.