À Rouen, difficile de respecter les gestes barrières dans des bus bondés

Dans la métropole rouennaise, il n'est pas rare de voir, par exemple, des bus bondés. Aux arrêts de bus du Théâtre des Arts, un message est régulièrement diffusé, pour rappeler les bons gestes à adopter contre le coronavirus : "sur le réseau Astuce, le port du masque est obligatoire, respectez la distanciation sociale".

Si le port du masque ne semble pas poser de soucis, la distance d'un mètre entre chaque passager est-elle respectée ? Souvent ce n'est pas possible, selon Sylvie, auxiliaire de vie, qui prend le bus tous les jours : "aux heures de pointe c'est pas faisable du tout, les gens sont les uns sur les autres. Il n'y a aucune distanciation sociale".

Les heures de pointe, c'est aussi le point noir identifié par Benoit : "notamment avec les lycéens et les étudiants qui prennent le bus à des horaires bien définis." Étudiant en école de commerce sur le campus de Mont-Saint-Aignan, Léo prend le T1 tous les jours, bondé en effet matin et soir : "s'il y a un cluster à Rouen c'est le T1".

Peu de foyers de contamination dans les transports en commun

Il faut tout de même relativiser. Selon les données de Santé Publique France, les transports en commun représentent une part infime des foyers de contamination (entre 0 et 1%). C'est sans doutes dû au fait qu'hormis la distanciation, les gestes barrières y sont plutôt bien respectés. Floriane donne l'exemple : "je porte mon masque tout le temps. J'ai du gel hydroalcoolique dans mon sac, et dès que je sors du bus je me désinfecte les mains." Benoit complète : "on fait attention, on ne touche à rien."

Du gel dans les bus, l'affluence disponible en temps réel

Malgré les observations des usagers, il n'est pour l'instant pas question pour le réseau Astuce de mettre en place plus de bus par exemple, pour étaler le trafic aux heures de pointe. L'opérateur rappelle notamment que les chauffeurs sont protégés par un plexiglas, et que des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés à bord. Mais il n'y en a pas toujours de disponible selon Léo : "quand je prends le bus en fin de journée, les seules fois où j'ai essayé d'appuyer dessus, c'était vide", affirme l'étudiant. "Donc j'appuie dessus, j'ai les bactéries, mais je n'ai pas le gel..."

Beaucoup d'usagers disent ne pas pouvoir faire autrement que de prendre le bus pour se déplacer. Pour rappel, il est possible de se renseigner sur l'affluence dans les bus, tram et métro, en se rendant sur le site internet du réseau Astuce. Des pictogrammes vert, jaune et rouge indiquent la situation dans le moyen de transport en commun, ce qui permet de trouver une autre solution, ou de prendre un bus ou un métro plus tôt ou plus tard si c'est possible.