A Rouen, ils récupèrent les invendus du marché pour les redistribuer

Les commerçants du marché du Châtelet à Rouen (Seine-Maritime) sont en train de remballer, les agents du nettoyage de la ville sont déjà prêts à intervenir pour tout nettoyer et récupérer les cageots d'invendus. C'est à ce moment, qu'arrivent Romain Petta au guidon de son vélo-cargo. L'animateur du centre social Pernet, situé à proximité vient tous les jeudis à la fin du marché pour récupérer, avec des habitants du quartier devenus bénévoles, des dizaines de cagettes de fruits et légumes destinées à la poubelle.

Ce jeudi c'est Bérengère qui l'accompagne et ensemble, ils vont récupérer des haricots verts, des courgettes, des mangues, des kakis, des melons, des prunes, des pommes, des carottes et même des champignons. "C'est la première fois qu'on a des champignons" s'étonne Romain qui remplit deux fois son coffre de vélo.

Les invendus du marché du Châtelet de Rouen sont récupérés © Radio France - Bénédicte Robin

La destination pour le déchargement c'est un appartement, baptisé " Mon appartement éco-citoyen ". Un logement mis à disposition par le bailleur et la Métropole et qui accueille de nombreux ateliers et autres activités autour de la transition énergétique et écologique au sens large et qui se situe en contre-bas de la place du marché.

Le tri et la cuisine

Sur la grande table de la salle à manger, les cageots s'entassent et maintenant il va falloir trier. "On va trier ce qu'on va donner cet après-midi, ce qu'on va cuisiné rapidement pour donner cet après-midi, et puis vraiment ce qui est plus abîmé et qu'on cuisinera demain ou bien que l'on jettera" détaille Bérengère qui a enfilé son tablier.

En effet, le devenir des fruits et légumes s'organise en deux temps. Le jeudi après-midi, les bénévoles vont proposer une partie des produits au centre social Pernet, tous ceux qui le souhaitent. Une partie des produits peut déjà avoir été cuisiné comme ce jeudi les tomates cerises qu'il a été décidé de transformer en coulis, dans des bocaux.

Dans un deuxième temps, les produits qui n'ont pas trouvé preneur, sont rapportés afin d'être cuisinés le lendemain pour devenir soupe, compote, confiture ou bien smoothie et sont à nouveau proposés à qui veut bien les prendre.

L'initiative d'un habitant

C'est une manière à la fois de sensibiliser au gaspillage et de montrer des solutions aux gens pour faire quelque chose avec des fruits et des légumes dont, a priori, ils n'auraient pas voulu mais qui "restent très bons !" souligne Romain.

Et c'est aussi un moyen de "créer du lien social dans le quartier" poursuit l'animateur.

Cette idée d'aller récupérer les invendus du marché est partie d'un habitant. "Un jour, un habitant nous a dit et si on récupérait sur le marché. Moi j'y vais au marché et toutes les semaines, les quantités que je vois partir à la poubelle, cela me fend le coeur". Romain a dit banco mais à condition que ce soit les habitants eux-mêmes qui s'en occupent. "Moi je ne fais qu'accompagner. Ce sont eux qui vont à la rencontre de leurs commerçants et ce sont eux qui créent ce lien". Un lien qui se fait aussi avec les autres habitants à qui sont ensuite proposés ces produits.

