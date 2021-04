REPORTAGE- Avec la fermeture des écoles, le succès du co-working

Derrière la porte vitrée, des visages concentrés sur les ordinateurs. C'est le premier jour des vacances scolaires, mais l'espace de co-working le Studio de la rue Le nostre, à Rouen, est bien rempli. Avec l'avancée des vacances scolaires pour endiguer la pandémie de coronavirus, les télétravailleurs préfèrent ne pas rester chez eux, comme Adèle. Cette graphiste a laissé son fils de quatre ans à son ex-conjoint pour venir à son bureau cette semaine. "Quand je suis chez moi, j'ai plus de mal à me concentrer et je dois quand même m'occuper de mon fils, alors je dois travailler plus tard pour rattraper", explique-t-elle. Elle a prévu de finir ses dossiers en cours pour passer des vacances avec son enfant la semaine prochaine.

Lutter contre la solitude

Pour certains télétravailleurs, le co-working permet surtout de ne pas être seul. Xavier est consultant. Il est à son compte depuis dix ans et privilégie les espaces de co-working pour être entouré. " Le fait de voir du monde permet d'éviter de ressasser nos angoisses, rien que de discuter de tout et de rien à la pause café fait du bien", confie-t-il. Depuis ce matin, son fils est en vacances. Mais pour lui, son collégien est assez autonome pour rester seul à la maison. "De toute façon que je sois là ou pas, il restera scotché à des écrans", plaisante-t-il.

Les entreprises réduisent les places dans les bureaux alors les gens se tournent de plus en plus sur le co-working.

Les habitués comme Xavier sont une trentaine dans l'espace de co-working. Mais avec les nouvelles restrictions, la gérante du lieu, Marine Chalvet voit passer de plus en plus de nouvelles têtes. "Les entreprises réduisent les places dans les bureaux alors les gens se tournent de plus en plus sur le co-working. La semaine dernière, par exemple, trois nouvelles personnes sont venues et ont pris des forfaits de 30 heures". Désormais, il ne lui reste plus qu'une seule place de libre dans l'espace. Pour garantir les règles sanitaires, la gérante organise des roulements. Généralement, les clients ne sont pas plus de six en même temps dans les lieux.