À Rouen, la fête continue même après la fermeture des bars à 22 heures

22 heures à Rouen, les barmans et barmaids sifflent la fin de la récréation, encaissent les clients, rangent les tables et baissent les stores. Depuis lundi 28 septembre, les bars de 19 communes de la métropole doivent fermer leurs portes plus tôt sur décision de la préfecture de Seine-Maritime pour freiner la propagation du Covid-19. Cet arrêté doit être appliqué au minimum jusqu’au 10 octobre.

Mais ce n’est pas parce que les bars ferment que la soirée s’arrête car sitôt leurs grilles baissées, c’est un spectacle bien éloigné des gestes barrières qui s’enclenche avec un attroupement devant les épiceries. Là, la vente d’alcool est interdite après 22 heures depuis bien avant la crise sanitaire mais à certains endroits, son application laisse à désirer.

Ça produit l’effet inverse parce qu’on va être dans un appartement avec encore plus de personnes que dans un bar.

Ainsi, dans le centre de Rouen, les clients ressortent avec des bouteilles d’alcool à la main ou dans un sac. Et ce phénomène a explosé ces derniers temps. "Ce commerce-là se développe alors qu’il est illégal", constatent, médusés, certains barmans.

La soirée se poursuit ensuite dans les logements. "On achète une bouteille de vin et on va dans un appartement. Ce n’est pas fermer les bars à 22 heures qui va nous empêcher de faire la fête et c’est même pire parce qu’on va tous se retrouver dans un appartement, sans forcément respecter les gestes barrières", explique un groupe de jeunes. Un peu plus loin, une dizaine de personnes fêtent les 48 ans d’une amie et elles renchérissent : "Ça produit l’effet inverse parce qu’on va être dans un appartement avec encore plus de personnes que dans un bar."

L’incompréhension parmi les barmans

L’arrêté de la préfecture perd tout son sens d'après certains barmans. "Il est contre-productif puisque les groupes se retrouvent dans des appartements où les gestes barrières ne sont pas respectés alors qu’au moins, dans les bars, on est là pour essayer de ’contrôler‘." Les barmans espèrent un soutien de la mairie et surtout, ne pas devoir fermer totalement dans 10 jours avec l’évolution de la crise.

Seule note positive pour eux : l'article de l'arrêté préfectoral concernant l'interdiction de la musique à l'extérieur et à l'intérieur des bars a été suspendu.