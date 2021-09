A Rouen, le quartier Grammont ne veut plus être oublié

En juin, deux jeunes du quartier Grammont, à Rouen, sont mis en examen pour homicide volontaire après la mort d'un adolescent de 16 ans, lors d'une bagarre entre bandes rivales. Un drame qui a mis dans la lumière ce quartier populaire, moins identifié que les Hauts de Rouen mais aux problématiques similaires.

Début juillet, la Ville de Rouen a recruté quatre médiateurs, deux à disposition de l'association Espoir Jeunes, qui œuvre dans le quartier depuis plus de douze ans, et deux autres au sein du club de foot. Une salle du centre socio-culturel Simone de Beauvoir a aussi été prêtée à Espoir Jeunes, pour que les adolescents du quartier aient un lieu où se retrouver.

Imad, âgé de 18 ans, en a profité. Il a grandi à Grammont et la mort d'un jeune en juin dans le quartier l'a perturbé : "Ouais, c'est quelque chose de choquant et ça donne encore une mauvaise image du quartier". Après ce drame, il a souhaité "s'écarter un peu du quartier". Il a d'abord passé du temps au Havre, puis, avec l'association Espoir Jeunes, il est allé à Marseille : "On a vu un match de l'OM, on a visité et on a fait des activités nautiques, du jet ski et du bateau."

Les médiateurs sont des grands qu'on connaît depuis tous petits. On est à l'aise, on n'a pas de gêne - Johan, 18 ans.

Mais la mission de l'association est d'abord d'accompagner ces jeunes, qui ont quitté l'école il n'y a pas longtemps, dans leur recherches d'emploi ou de formation. Et pour Johan, 18 ans, les médiateurs sont d'une grande aide : "Si on a besoin de faire un CV ou une lettre de motivation, on peut leur demander directement. En plus, les médiateurs ce sont des grands qu'on connaît depuis tous petits. On est à l'aise, on n'a pas de gêne."

C'est d'ailleurs parce qu'ils sont accompagnés par Espoir Jeunes que Johan et ses copains ont accepté de se rendre au rendez-vous organisé à la Mission locale de Rouen. Johan, qui ne sait pas trop quoi faire comme métier, a découvert de nouvelles perspectives : "Quand tu t'inscrits, tu peux faire des stages pour voir si tu aimes le métier et savoir si c'est ça que tu veux faire ou pas."

Derrière, Kalilou, le médiateur d'Espoir Jeunes, en profite pour démonter les clichés autour des jeunes de quartiers du style "ils traînent dans le quartier, ils font des conneries... Non! En fait, ces jeunes, il faut les aider et une fois que vous les guider dans le droit chemin, ils vous suivent plus ou moins." Les jeunes de Grammont ont aussi besoin d'un lieu où se retrouver. Or, depuis quelques années, ils n'avaient nulle part où aller "donc, pendant les vacances scolaires, ils étaient pratiquement livrées à eux-mêmes."

Le climat était très tendu à Grammont les semaines après le drame

Un local, baptisé Cyber, a cet été mis à disposition d'Espoir Jeunes mais il leur en faudra plus pour oublier cette impression d'avoir été trop longtemps délaissés. "Peut être que les gens avaient tendance à oublier que Grammont avait ses problématiques", avance Yassine Arab, qui a fondé il y a plus de douze ans Espoir Jeunes. "On a essayé de mettre ça un peu sous le tapis, on n'a pas forcément pris les choses de manière très sérieuse." Et il ajoute : "Personne ne doit se défausser de ses responsabilités : parents, école, milieux associatifs et institutions."

La mort d'un adolescent de 16 ans a rappelé de manière brutale cette réalité. Dans les semaines qui ont suivi, le climat a été très tendu à Grammont. Depuis, ça va mieux mais la situation reste fragile, selon Kalilou : "Si demain on n'est plus en place, ça peut redégénérer. C'est vraiment un travail à long terme à faire dans ce quartier." Le contrat de médiateur de Kalilou s'arrête à la fois du mois. Il ignore encore si il sera prolongé.