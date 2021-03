A Rouen, le rush d'avant couvre-feu dans les magasins

Entre 17h et 18h, à la fin des journées de travail et avant le couvre-feu, il y a un vrai rush dans les commerces de proximité. Illustration place du Vieux Marché à Rouen.

17h45 et déjà plus une seule baguette dans cette boulangerie de la place du Vieux Marché à Rouen. La cliente repart bredouille. Dans les rues, les clients font la queue à l'entrée des commerces de bouche et à la caisse des supérettes. Avec le couvre-feu à 18h, tout le monde sort du travail et veut faire ses courses en même temps, si bien qu'on constate un véritable rush dans les commerces de proximité.

Plus de temps d'attente dans les magasins

Gauthier sort d'une petite supérette avec ses sacs sous le bras. L'étudiant passe ses journées à réviser et il connaît bien le rush d'avant couvre-feu. Il a choisi exprès son magasin : "Ici ça va mais dans celui de la rue en face, on peut attendre parfois 40 minutes, c'est horrible ...", raconte-t-il.

Même son de cloche un peu plus loin, dans la queue d'une autre boulangerie où attend Sophie, résignée. "Quand on sort du travail à 17h30, on n'a pas trop le choix de l'horaire pour les courses. On part le matin, on rentre le soir ... Alors je prends mon mal en patience, qu'est-ce que vous voulez ?"

Réserver sa baguette chez le boulanger

Pour Sylvie, c'est bon, elle a réussi à attraper sa baguette. "Aujourd'hui j'ai fini plus tôt, j'ai eu de la chance !", confie-t-elle, "Mais quand je sais que je vais finir trop tard, je suis obligée d'appeler la boulangerie pour qu'ils me réservent du pain, sinon je suis sûre de ne pas en avoir. A partir de 17h, ils ne prennent plus de réservation parce qu'ils savent que tout va partir."

Il est 17h50 et sous les halles du vieux marché, Marine commence à ranger ses fruits et légumes. Ce rush d'avant couvre-feu, elle le constate tous les jours. "Ça commence à 17h quand les gens sortent du travail", explique-t-elle, "Mais en fait, ce rush on l'avait déjà avant le couvre-feu, à 18h quand on fermait à 19h. Ce qui change c'est que c'est plus tôt."

Comme d'autres commerçants, le primeur de Marine ouvre le midi pour compenser la fermeture anticipée.