À Rouen, "Les Dragons vous ramènent" sont de retour pour le Nouvel An mais cherchent encore quelques bénévoles

Ces petits dragons ne crachent pas de feu mais ils sauvent bien des vies. "Les Dragons vous ramènent" sont de retour pour le Nouvel An. Après deux ans de Covid, l'association créée par le club de hockey de Rouen a repris ses activités en juin . Chaque week-end et veille de jours fériés, ses bénévoles reconduisent gratuitement chez eux les fêtards trop alcoolisés pour prendre le volant.

La Saint-Sylvestre est traditionnellement le pic d'activité des Dragons avec près de 500 personnes acheminées jusque chez elles. Mais pour cela, il faut de nombreux bénévoles : plus de 70 personnes sont mobilisées toute la nuit. À quatre jours du Nouvel An, il manque encore une dizaine de bénévoles pour compléter l'équipe mais l'activité s'accélère.

Plus de 70 bénévoles mobilisés pour le Nouvel An

Dans les locaux de l'association sur l'île Lacroix à Rouen, les coups de téléphone sont de plus en plus nombreux depuis le début de la semaine. Au bout du fil, de futurs fêtards qui viennent s'inscrire pour la nuit du 31 décembre mais aussi de futurs bénévoles. "On va avoir besoin encore d'une petite dizaine de bénévoles", indique Raphaël Roubert, membre de l'association depuis 18 ans.

Pour en faire partie, il y a quelques impératifs et notamment avoir son permis de conduire depuis plus de deux ans et être suffisamment en forme pour tenir toute la nuit et reconduire les fêtards chez eux en toute sécurité. "On sauve des vies en ramenant les gens chez eux", souligne le bénévole. L'association fonctionne avec des équipes de deux, un binôme dans chaque voiture, pour aller chercher les fêtards sur le lieu de leur soirée et revenir chez eux avec leur voiture et la voiture des Dragons.

Passer sa soirée à sauver des vies

Ce concept a séduit Ludovic Fossard il y a six ans. "Je suis rentré dans l'association un jour de l'An, où, pour diverses raisons, la soirée où je devais aller avait été annulée donc je ne savais pas quoi faire. J'avais vu un article sur l'association et ça m'a intéressé parce qu'avec mon métier, je suis confronté assez régulièrement aux accidents de voiture et ça permet de les éviter", raconte celui qui travaille dans les pompes funèbres. "Je suis rentré dans l'association dans cette optique-là. Et puis après, quand on rentre dans 'Les Dragons vous ramènent', on rentre dans une famille donc je ne l'ai pas quittée depuis."

Passer sa soirée à l'Hôtel de ville de Rouen - qui héberge ce soir-là l'accueil téléphonique de l'association - n'est donc pas une punition : "C'est vraiment un rythme que j'ai pris. Je prends toujours ma semaine de vacances entre Noël et le jour de l'An pour préparer toute la semaine l'organisation et puis je suis habitué maintenant. Cela faisait deux ans qu'on ne le faisait pas à cause du Covid et on s'est retrouvé à se dire 'qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire le 31 ?'"

"C'est une grande famille"

Le bénévole a donc été convaincu par l'importance des Dragons mais aussi par l'ambiance au sein de l'association. "C'est une grande famille, il y a tous les âges, on a plusieurs corps de métiers et beaucoup de retraités. Cette année, sur les nouveaux bénévoles, on a beaucoup de très jeunes, qui ont tout juste leurs deux ans de permis. On a même une petite dame qui nous a contactés et qui va être au standard parce qu'elle n'a pas ses deux ans de permis donc on a beaucoup de jeunes cette année qui s'investissent et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous", explique Ludovic Fossard.

Et une grande famille n'existe pas sans ses anecdotes sympathiques : "Une fois, ma collègue m'a oublié sur le lieu de la soirée, elle n'est pas revenue me chercher, je l'attends encore... mais bon, depuis c'est devenu ma compagne donc on a réussi à s'expliquer !", s'amuse le bénévole. En une soirée, on peut donc sauver des vies et en même temps trouver l'amour, si avec ça vous n'êtes pas convaincu de vous inscrire...

Pour vous inscrire pour être ramené chez vous ou pour devenir bénévole, vous pouvez appeler le 02 35 15 12 07. "Les Dragons vous ramènent" circulent jusqu'à une trentaine de kilomètres autour de Rouen, de minuit à 6h30. Le service est gratuit mais l'association a toujours besoin de dons. La Matmut assure les voitures.