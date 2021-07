A Rouen, les enfants rattrapent leur retard en natation avec des cours gratuits

Il règne une joyeuse anarchie dans le petit bain de la piscine Diderot de Rouen. Des cris, des éclaboussures, des quintes de toux après avoir bu la tasse. Ce mardi matin, une vingtaine d'enfants prennent une leçon de natation. Pour certains, c'est la première depuis des mois puisque les écoles sont nombreuses à avoir suspendu les cours en raison de la crise sanitaire.

Ils commencent par des échauffements, à pied ou en nageant, avant d'être divisé en deux groupes pour des exercices plus poussés. Les enfants sont encadrés par des entraîneurs du club de natation les Vikings de Rouen.

Le groupe des plus jeunes suit les instructions de Stéphane Mercier, entraîneur au club de natation des Vikings de Rouen. © Radio France - Théo Boscher

"L'objectif est double. D'abord, si les enfants tombent dans l'eau, ils doivent pouvoir se sauver. Donc on les fait sauter, mettre la tête sous l'eau. Ensuite, une fois que c'est acquis, on travaille les techniques de nage", détaille Stéphane Mercier, un des professeurs du jour.

Pas de piscine pendant plus d'un an

Ils apprennent à flotter, à maîtriser leur respiration, à nager le crawl. Que des nouveautés pour Adil, 9 ans : "On apprend à nager. Des fois, on va dans le grand bassin et on fait des exercices. Je me sens bien. Sauf dans le grand bain, pas trop." Mais "ça va venir", promet-il.

Certains n'avaient jamais mis la tête sous l'eau

Il y a de tous les niveaux. Des plus jeunes qui lâchent rarement le bord, à ceux qui savent déjà plonger sans faire de plat. Mais Stéphane Mercier l'assure : "On voit vite des progrès importantes, en quelques jours." Certains avaient peur de l'eau le premier jour, c'est rarement le cas par la suite.

Avec Dorian, un autre entraîneur, les enfants plus confiants apprennent même à plonger dans le grand bain de la piscine de Rouen. © Radio France - Théo Boscher

"Au début, j'avais encore du mal à faire du crawl parce qu'avec le Covid, je n'en avais pas fait pendant un an, raconte Leïla, 11 ans. Mais là je sens que j'ai reprogressé. Sur 20, je me mets la note de 15 !"

Prévenir le risque de noyades

Ces cours gratuits proposés par la Ville de Rouen ont aussi une visée préventive au moment des vacances. Le nombre de noyades a augmenté de 22 % au mois de juin 2021 par rapport à l'année passée. Les parents poussent donc leurs enfants à se remettre en selle. "Nous partons en Loire-Atlantique et comme ils n'avaient pas nagé depuis longtemps, je voulais que mes deux fils se familiarisent de nouveau avec l'eau", explique Mélanie, maman de deux garçons de 4 et 9 ans.

Et pour les enfants qui ne partent pas en vacances, cela reste aussi un moyen de passer un bon moment et de se défouler.