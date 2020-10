À Rouen, les forains acceptent une foire à minima, mais espèrent une bonne nouvelle dans les prochains jours

Les forains ont commencé à monter leurs manèges pour la foire Saint-Romain qui commence à Rouen le 23 octobre. Mais ils espèrent toujours que la jauge prévue, pas plus de 1.000 personnes en même temps sur le site, sera revue à la hausse.

La foire Saint-Romain de Rouen aura bien lieu, en tous cas, les forains acceptent les conditions imposées par la Préfecture de Seine-Maritime : pas plus de 1.000 personnes en même temps sur le site, l'esplanade Saint-Gervais, un site délimité par des clôtures, et un comptage précis à l'entrée et à la sortie.

Mais une délégation de la fédération des forains de France a été reçue ce lundi par Alain Griset, ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Ils demandent de pouvoir accueillir plus de personnes en même temps, une personne pour 4 m². Les forains doivent avoir une réponse sous 15 jours disent-ils.

En attendant, ils ont commencé à s'installer à Rouen, la foire Saint-Romain débute le 23 octobre.