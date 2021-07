Des manifestants opposés au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire sont de nouveau descendus dans la rue à Rouen samedi 24 juillet. Ils étaient environ 2 500.

A Rouen, plus de 2 500 personnes mobilisées contre le pass sanitaire

La mobilisation a rassemblé davantage de monde que la semaine passée. Mais le mot d'ordre n'a pas bougé : non au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire.

Au moins 2 500 personnes ont défilé dans les rues de Rouen, samedi 24 juillet 2021, pour rappeler leur opposition au dispositif voulu par le gouvernement pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le cortège est parti de l'Hôtel de Ville puis a traversé le centre de la ville.

Sauf que depuis la dernière mobilisation, le pass sanitaire est désormais demandé à l'entrée des cinémas, des salles de sport ou des parcs d'attraction. La loi est en discussion au Parlement pour décider de son extension aux cafés et restaurants ou aux grands centres commerciaux.

Parmi les manifestants, Mery, 29 ans. Elle ne voit qu'une seule solution pour s'opposer : "Je boycotte, je vais arrêter de me rendre dans ces lieux-là, c'est ma manière de dire non." Sur son tee-shirt, elle réclame la liberté de choix pour son propre corps.

Les arguments sont inchangés, notamment la question du recul sur le vaccin contre le Covid-19. Mais les craintes portent aussi sur une éventuelle extension encore plus large du pass sanitaire à d'autres secteurs : "Je ne suis pas soignant, je travaille en usine, explique Flavien. Mais on sait pertinemment que tout va s'étendre et qu'on nous demandera aussi de nous faire vacciner obligatoirement."

Les manifestants ont allumé des fumigènes dans les rues commerçantes de Rouen, samedi 24 juillet 2021, pour dénoncer le recours au pass sanitaire dans certains commerces. © Radio France - Théo Boscher

Plusieurs fumigènes ont été déclenchés par des manifestants, dans les rues commerçantes piétonnes du centre-ville de Rouen. Certaines personnes étaient mobilisées pour la troisième fois en moins de deux semaines et qui comptent faire du samedi une journée hebdomadaire de mobilisation, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes.