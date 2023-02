À Rouez, "on s'est débrouillés tout seuls" pour accueillir douze réfugiés ukrainiens

Quand les trois familles de réfugiés ukrainiens sont arrivées le 31 mars 2022, "on n'était pas prêt du tout", rigole aujourd'hui le maire de Rouez, Ludovic Robidas. "Mais l'idée, c'était de s'investir et de les accueillir sur le long terme." Dans l'urgence, trois logements communaux sont mis à disposition. La solidarité se met en place pour les meubler en l'espace de quelques jours, pour fournir des vêtements et de la nourriture, en créant notamment une épicerie solidaire. Mais forcément, au bout d'un temps, le quotidien prend le pas sur l'urgence. La solidarité s'estompe un peu. Et la commune se retrouve à assurer un suivi social complet au quotidien.

Des élus et une poignée de personnes s'investissent pour les aider dans leurs démarches administratives, pour ouvrir un compte ou se faire soigner. Le tout sans grande aide de l'extérieur, hormis les assistantes sociales de l'association Tarmac, au Mans, qui aiguillent et prodiguent des conseils. "On savait que ce serait compliqué, mais autant ? Sincèrement, non. On pensait quand même être plus aidés par les services de l'État. Mais en fait, il faut être à 200 %", indique le maire.

Aucune aide pour scolariser sept enfants allophones

Première grosse difficulté : scolariser sept enfants ne parlant pas un mot de français dans l'école du village : "On était en pic d'effectif avec 100 enfants répartis dans quatre classes et on n'a malheureusement pas été aidés au début par l'Éducation nationale. On n'avait pas d'enseignement pour allophones, ce qui peut exister sur Le Mans, mais pas en milieu rural. C'est le préfet qui a fini par débloquer la situation auprès de l'inspecteur d'académie pour que ces sept enfants puissent être pris en charge. Mais pour l'équipe enseignante, ça reste un gros travail, sans outil pédagogique particulier." Aujourd'hui, cinq élèves ukrainiens sont toujours scolarisés à l'école, deux autres vont au collège à Sillé-le-Guillaume. En Sarthe, ils sont au total 143 de la maternelle au lycée.

D'un point de vue matériel, les trois familles sont aujourd'hui quasiment autonomes, notamment grâce à l'allocation qui leur est versée et aux prestations sociales. Avec un coup de pouce des Restos du cœur, qui passent tous les 15 jours, elles parviennent à se nourrir. "Elles paient désormais leur loyer et les charges", ajoute Ludovic Robidas. En revanche, un seul des cinq adultes a trouvé du travail dans une entreprise du secteur. Le seul qui dispose du permis de conduire. Une autre personne est employée ponctuellement par la commune, en renfort aux espaces verts. "Aujourd'hui, les deux freins principaux à leur pleine intégration et pour trouver du travail, c'est la mobilité et l'apprentissage du français", souligne le maire*.*

Le besoin le plus urgent : apprendre le français

Une conseillère municipale, enseignante en congé maternité, leur donne régulièrement des cours de français, mais ça ne suffit pas. "Dernièrement, on a réussi à avoir des heures de formation gratuites pour eux avec une association au Mans. Mais il faut aller au Mans et on retombe sur le problème de la mobilité", déplore le maire. Julia, 39 ans, fait l'effort de s'y rendre en ce moment, quatre jours par semaine. Mais elle doit pour cela jongler avec les rares cars qui desservent la commune, le train à Sillé-le-Guillaume et la débrouille en covoiturage. "Ce dont j'ai besoin, c'est d'apprendre vraiment le français", confirme Olena, une autre mère de famille. En attendant, ils s'abreuvent de télévision française, essaient d'apprendre avec des applis et utilisent la traduction instantanée sur leurs smartphones quand le besoin s'en fait sentir.

Touchés par cet accueil "chaleureux", les réfugiés, qui s'imaginaient au départ retourner le plus vite possible en Ukraine, se projettent désormais dans une vie ici, malgré les difficultés. Quant au maire, il estime l'intégration parfaitement réussie localement : "On a noué des liens forts avec eux. Ils se confient désormais sur beaucoup de sujets personnels. Quand on va les voir, ils nous accueillent toujours chaleureusement. En fait, ils ne savent pas comment nous remercier. Mais on leur dit que nous, on n'attend rien en retour." Une reconnaissance qui passe parfois par la confection de pâtisseries ou de plats typique d'un pays qu'ils ne sont pas sûrs de revoir un jour.