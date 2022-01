A Royan, "on a évité cinq ou six victimes" dans un immeuble du centre-ville

"On aurait pu avoir cinq ou six victimes", estime l'élu au logement de Royan, Bruno Jarroir, après l'affaissement d'une toiture d'immeuble le 2 janvier rue Amédée-Lucazeau, en plein centre-ville. Ce jour-là, une grosse lézarde traverse brutalement la façade, une alerte majeure. La toiture menace de s'effondrer et il faut dans l'urgence décider l'évacuation des sept occupants, six locataires et une propriétaire-occupante. La ville décide de se charger du relogement, dans un premier temps à l'hôtel. Aucune victime n'est à déplorer.

Bientôt trois semaines plus tard, la ville de Royan fait le bilan du relogement des locataires, qu'elle a entièrement prise en charge. Cinq (deux couples et un célibataire) ont pu rejoindre des logements neufs du parc HLM. "Pour eux c'est un mal pour un bien, assure Bruno Jarroir, ils accèdent à un logement auquel ils n'auraient pas pu prétendre." Reste à reloger une dernière locataire, qui en attendant a été installée dans un meublé. La propriétaire occupante vivant au rez-de-chaussée est elle toujours à l'hôtel, et ne peut bénéficier des mêmes dispositifs de relogement.

Une lézarde a brutalement traversé la façade le 2 janvier. Le fruit d'une lente usure pour cette construction de l'après-guerre, réalisée loin des règles de l'art et avec des matériaux sans doute de mauvaise qualité. - Bruno Jarroir

D'autres immeubles potentiellement fragiles

Après les travaux d'urgence, il s'agit maintenant de reconstruire la toiture de l'immeuble. La facture totale pourrait dépasser les 200.000 euros, à la charge des six co-propriétaires. Cela inclut les 80.000 euros engagés par le syndic dans le sauvetage de l'immeuble. Il a fallu en urgence déposer la toiture, estimée à 4 ou 5 tonnes, qui menaçait de s'effondrer et d'emporter avec elles les planchers des deux étages, "comme un château de cartes" comme Bruno Jarroir.

Pour l'élu royannais, "l'événement doit nous interroger sur d'autres immeubles à Royan", ville reconstruite en grande partie après la deuxième guerre mondiale, et pas toujours avec des matériaux sains ni dans les règles de l'art. Sur l'immeuble lézardé, "on cherche toujours le chaînage qui doit solidifier le haut du bâtiment."