Â Rumilly, le service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées s’est adapté à la Covid-19

C’est une activité essentielle. Tous les jours, le service de portage des repas à domicile de la communauté de communes de Rumilly (Haute-Savoie) livre plus de 135 bénéficiaires. Mais avec la Covid-19 et les règles sanitaires, les contacts avec les personnes âgées sont moins nombreux.

Au volant de son camion frigorifique, Sandrine avale les kilomètres. "La tournée du matin se fait dans le centre de Rumilly avec beaucoup de monde peu de distance. Celle de l’après-midi s'effectue dans les seize communes avoisinantes avec moins de monde mais beaucoup plus de route." Derrière son masque, la jeune femme affiche un large sourire, heureuse de poursuivre sa mission même durant ce nouveau confinement. "J’amène à manger chez les gens. Ils feraient comment sans nous ?"

📻 REPORTAGE - Â Rumilly, le service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées a dû s’adapter Copier

Règles strictes

Mais si les livraisons à domicile se poursuivent, les règles ont changé."Nous n’entrons plus à l’intérieur des domiciles de nos bénéficiaires", explique Dominique Lupetti, la responsable du service à la communauté de communes de Rumilly. "Nous demandons aux personnes de mettre une glacière devant leur porte et nos agents de livraison déposent le plateau repas dedans." Des règles strictes pour éviter les risques de contaminations "des personnes âgées mais aussi de notre personnel".

Nous sommes obligés aujourd'hui de limiter l'introduction de nos agents dans les domiciles de nos bénéficiaires (...) il n'y a plus cette échange mais c'est pour la sécurité de tous." Dominique Lupetti, responsable du service de portage de repas à domicile de la communauté de communes de Rumilly

📻 Dominique Lupetti, responsable du service de portage de repas à domicile de la communauté de communes de Rumilly Copier

Seule visite

Cette nouvelle façon de faire, dictée par la crise sanitaire, est un vrai crève-cœur pour l’ensemble des salariés du service de portage de repas à domicile de la communauté de communes de Rumilly. "Avant, nous prenions le temps de discuter avec ces personnes âgées, indique Sandrine. Pour certaines, nous sommes leur seule visite de la journée." Moins de contact, presque plus de discussion… "Là, on ne sait même plus comment ils vont puisqu’on ne les voit plus."

Depuis le début du nouveau confinement, les échanges se font désormais via le téléphone ou derrière une fenêtre. "Cela reste un service de maintien à domicile et même ce petit coucou par la fenêtre est important car il peut permettre d’alerter sur une anomalie", assure Dominique Lupetti. Tous les jours, le service distribue plus de 135 repas dans les 17 communes de la communauté de communes de Rumilly. La moyenne d'âge des bénéficiaires est supérieure à 80 ans.