À Sablé-sur-Sarthe, des salariés contre la réforme des retraites bloquent un rond-point

À Sablé-sur-Sarthe, des salariés se sont mobilisés contre la réforme des retraites, ce lundi 23 janvier. Une vingtaine de militants Force Ouvrière des entreprises LDC et Mecachrome ont occupé un rond-point à l'entrée est de la ville, route de La Flèche. Un barrage filtrant pour maintenir la pression, alors que le gouvernement a adopté dans la journée le projet de réforme en Conseil des ministres.

ⓘ Publicité

loading

Mobiliser dans les petites villes

Gilets rouges sur le dos et drapeaux FO en main, les militants ont bloqué le rond-point de 11h à 15h. Le mot d'ordre : dire non à la réforme des retraites. "On essaie de se faire entendre par le gouvernement, explique un syndicaliste. On ne veut pas de la retraite à 64 ans, on veut s'arrêter avant".

Avec cette action, les manifestants veulent envoyer un message clair au gouvernement : les petites villes sont également mobilisées contre la retraite à 64 ans. "Tout le monde a l'habitude d'aller dans les grandes villes, comme Paris, mais il faut mobiliser du monde partout, insiste Adrien Galvin, salarié du groupe LDC à Sablé-sur-Sarthe. On est là pour montrer qu'on peut nous aussi bloquer la France".

Le sentiment d'être oubliés

Les salariés du secteur industriel ont le sentiment d'être oubliés par la réforme des retraites. "La pénibilité n'est pas prise en compte, regrette Karim Doran, qui travaille chez Mecachrome. Avec nos travails, on ne pourra pas aller jusqu'à 64 ans, on porte des charges très lourdes et on sent déjà fatigués à 45 ans".

Un avis partagé par Marina Lecoq, une ancienne salariée de l'agroalimentaire. À 46 ans, la Sarthoise ne peut plus travailler. "Je ne peux plus porter de charges, avec mes épaules et la cadence, ce n'est plus possible", confie-t-elle. Une prochaine journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites est prévue le mardi 31 janvier.