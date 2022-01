À Saint-Amand-Montrond, des ateliers de réalité virtuelle pour les personnes âgées

"C'était fantastique, il y avait un cheval qui courait vers moi, j'avais l'impression que je pouvais le toucher." Rosalie est venue avec son mari Rémi, participer a l'atelier réalité virtuelle mis en place par l'Asef 18, une association spécialisée dans l'aide à domicile, à Saint-Amand Montrond.

L'activité a lieu toutes les deux semaines, avec deux sessions pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, afin de ne pas prendre de risques liés à la crise sanitaire. Le concept est simple, les participants portent un casque et s'assoient sur une chaise tournante qui leur permet de visiter des lieux avec un angle de vue à 360 degrés.

C'est d'ailleurs le Covid qui est à l'origine de la mise en place de cette activité. "Comme on ne pouvait plus réunir les personnes, on a cherché une solution un peu plus innovante lorsqu'on a lancé l'appel à projet pour nos ateliers loisirs de l'année 2021, explique Aline Maugenest, la directrice de l'Asef 18. Les casques permettaient de se déployer en individuel chez les personnes et avaient le bénéfice de pouvoir faire voyager les personnes d'une chaise et même d'un lit médicalisé."

Une activité pensée pour s'adapter aux restrictions sanitaires

Le concept a d'ailleurs été pensé spécialement pensé pour les personnes âgées par la société Sages, basée dans l'Allier, qui a conçu les casques de réalité virtuelle utilisés par l'Asef 18. Et selon Aline Maugenest, les recherches scientifiques tendent à montrer que le concept a de réelles vertus : "Ça joue sur la réminiscence, sur le bien-être des personnes après le film, sur les émotions ressenties. Et puis généralement les bénéficiaires nous disent qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils ont rigolé, qu'ils n'étaient pas tous seuls et que ça leur a fait du bien. Et c'est l'essentiel".

Chaque personne de plus de 60 ans vivant dans le bassin saint-amandois peut s'inscrire aux ateliers loisirs de l'Asef 18. Les films proposés sont variés. Durant la période des fêtes par exemple, les bénéficiaires pouvaient visiter à distance des places avec des décorations de Noël comme celle de Clermont-Ferrand.

Mais les lieux les plus reproduits sont des sites du cher comme l'abbaye de Noirlac, la rotue Jacques-Cœur, la forêt de Tronçais, le château d'Ainay-le-Vieil ou encore le centre équestre de Cérilly.

Les casques permettent de visiter plusieurs sites du Cher

Rémi a déjà visité la plupart de ces endroits et il est bluffé, principalement par la visite virtuelle du château d'Ainay-le-Vieil : "Je trouve le système formidable. On se croirait vraiment dans le lieu de l'action. Il faut continuer ce truc-là. Et puis pour nous, à notre âge, c'est formidable. On bouge en restant dans un fauteuil."

Une fois l'activité terminée, les ateliers se concluent toujours par une collation autour d'une table, avant que les aides à domicile ne raccompagnent les bénéficiaires chez eux.