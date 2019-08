Pour financer le clocher foudroyé, une commune du Tarn vend des bandanas

La vente de bandanas a commencé mi-juillet sur l'idée de plusieurs conseillers de la mairie de Saint-Amans-Soult. Le bandana, de couleur blanche avec l'effigie du clocher détruit dessus, est vendu 5 euros pièce à la mairie, ainsi qu'au marché des producteurs locaux du vendredi et pendant les fêtes de la Saint-Largi, la fête votive de Sout ce week-end de l'Assomption. Depuis un un mois, environ 300 bandanas ont été vendus, permettant de récolter 1.500 euros pour financer une partie de la reconstruction.

Le clocher a été sérieusement endommagé par un coup de foudre en octobre dernier. Depuis, l'église est inutilisable. La mairie de Saint-Amans-Soult prend donc en charge une partie des travaux de rénovation, notamment concernant le chauffage, la sonorisation ou encore l'électrisation des cloches. En tout, près de 300 000 euros aux frais de la commune. Une somme très importante pour ce village rural de 1600 habitants.

Une collecte a été lancée sur le site de la Fondation du Patrimoine, permettant de récolter près de 10 000 euros. La vente de bandanas vient donc compléter cette collecte, même si la somme réunie importe peu finalement.

On veut surtout redonner ce sentiment d'unification au village. Il faut que les habitants se réapproprient et s'investissent pour leur clocher. Les sommes sont là, bien sûr, ça sera toujours un plus, mais l'important c'est d'être ensemble, faire corps pour défendre notre patrimoine, qui mérite d'être soutenu. — Daniel Vialelle, le maire