Saint-Astier, France

Cinq équipes féminines et six équipes masculines étaient présentes. Elles représentaient tous les corps de l'armée française : pompiers, gendarmes, policiers mais aussi les militaires de l'air, de la terre et de la marine.

L'engagement était total pendant les matchs © Radio France - Xavier Dalmont

Vidéo : Sérieux et motivation