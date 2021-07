A Saint-Beauzire, les Gilets Jaunes de retour pour exprimer leur "ras-le-bol" contre le pass sanitaire

"Vraiment ce qui ne passe pas, c'est l'obligation". Rémy, est remonté contre la décision du gouvernement d'une part d'étendre le pass sanitaire et la vaccination des soignants d'autre part. "C'est de l'atteinte à la liberté. Moi je respecte ceux qui sont vacciner, mais ceux qui sont vacciner doivent aussi respecter ceux qui ne veulent pas le faire !", poursuit-il.

Il y a un an on applaudissait les soignants, maintenant on les oblige à se faire vacciner" - Rémy

Comme lui, trois autres gilets jaunes se sont rassemblés sur le rond-point de Biopôle, à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme). Pour eux, c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'ils se réinstallent avec leur caravane sur l'herbe en bord de route. "On est revenu à cause du pass sanitaire, explique Florence. En prenant cette décision, Emmanuel Macron a divisé la France. Les gens non vaccinés, se sentent comme des pestiférés parce qu'on ne veut pas suivre le mouvement de Monsieur Macron". Elle est vaccinée en raison de souci de santé, mais elle hésite à faire la seconde dose, de peur des effets secondaires. "On n'a pas assez de recul, et même si certains sont vaccinés depuis janvier, jusqu'à maintenant ce n'était pas obligatoire. Là, la période entre l'annonce et la mise en œuvre de l'obligation est trop courte pour que les gens se décident".

Les gilets jaunes s'opposent notamment contre l'obligation de vaccination des soignants et les éventuelles sanctions en cas de refus © Radio France - Antoine Loistron

Près de 500 personnes place de Jaude à Clermont-Ferrand

En début d'après-midi, un rassemblement était organisé place de Jaude à Clermont-Ferrand. Près de 500 personnes se sont réunies, scandant "Liberté ! Liberté !". Certains soignants étaient présents protestant contre l'obligation vaccinale qui leur est imposé. "Il vaut mieux convaincre que contraindre", glisse l'une d'elle. D'autres manifestants dénoncent "la dictature" qui se met en place selon eux, par l'imposition de ces nouvelles restrictions et l'extension notamment du pass sanitaire. Beaucoup réclament du gouvernement le libre choix au détriment de l'obligation.

Les manifestants réclament notamment d'avoir le choix dans le fait de se faire vacciner ou non © Radio France - Antoine Loistron